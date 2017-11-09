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12:56 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские тарифы ЖКХ «взлетят» на 4,5%

В 2018 году коммунальные услуги в Свердловской области могут подорожать на 4,5%. Такой прогноз сделал зампредседателя областной Региональной энергетической комиссии Алексей Обухов, выступая 9 ноября на первом международном научно-практическом форуме «Жилищно-коммунальное хозяйство и качество жизни в ХХI веке: экономические модели, новые технологии и практики управления».

Источник: УралИнформБюро

По словам чиновника, точный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ будет известен в декабре. Однако в действие новые тарифы вступят не раньше июля 2018 года. Больше всего подорожает электроэнергия: рост может достигнуть 5%.

В 2017 году коммунальные услуги в регионе подорожали в среднем на 5%. Более всего «отличились» в этом плане Каменск-Уральский и Режевской городской округ: там тарифы скакнули соответственно на 12,7% и 10% относительно уровня 2016 года.

Как пояснил Обухов в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро», на рост тарифов во многом влияет реализация инвестиционных программ коммунальных предприятий. Кроме того, цена на услуги ЖКХ может повышаться, если энергоноситель либо инженерные сети эксплуатируются в рамках концессионного соглашения.

В 21 муниципалитете Свердловской области заключены 32 концессионных соглашения в сфере ЖКХ. Общий объем инвестиций в эти проекты составил 5,6 миллиарда рублей, из которых 5,3 миллиарда вложены частными компаниями, сообщил в ходе выступления на форуме заместитель министра ЖКХ и энергетики Свердловской области Андрей Кислицын.

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