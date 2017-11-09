Свердловские тарифы ЖКХ «взлетят» на 4,5%

Источник: УралИнформБюро

По словам чиновника, точный индекс роста тарифов на услуги ЖКХ будет известен в декабре. Однако в действие новые тарифы вступят не раньше июля 2018 года. Больше всего подорожает электроэнергия: рост может достигнуть 5%.

В 2017 году коммунальные услуги в регионе подорожали в среднем на 5%. Более всего «отличились» в этом плане Каменск-Уральский и Режевской городской округ: там тарифы скакнули соответственно на 12,7% и 10% относительно уровня 2016 года.

Как пояснил Обухов в беседе с корреспондентом «Уралинформбюро», на рост тарифов во многом влияет реализация инвестиционных программ коммунальных предприятий. Кроме того, цена на услуги ЖКХ может повышаться, если энергоноситель либо инженерные сети эксплуатируются в рамках концессионного соглашения.