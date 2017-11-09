В Омске хотят отремонтировать еще три моста
В следующем году обследуют еще три моста в Омске.
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В следующем году обследуют еще три моста в Омске.
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов выступил с инициативой о проведении в 2018 году обследования трех мостов. Работы включены в план мероприятий администрации города по обслуживанию объектов
По итогам обследования будет принято решение по очередности, срокам и видам ремонтных работ. Сейчас в городе на капитальный ремонт закрыт Юбилейный мост через Омь. Администрация города уверяет, что работы на сооружении удастся завершить досрочно.