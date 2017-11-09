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12:47 (мск), источник: СуперОмск

В Омске хотят отремонтировать еще три моста

В следующем году обследуют еще три моста в Омске.

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов выступил с инициативой о проведении в 2018 году обследования трех мостов. Работы включены в план мероприятий администрации города по обслуживанию объектов улично-дорожной сети и мостовых сооружений. Специалистам предстоит оценить состояние Ленинградского моста через реку Иртыш, моста имени 60-летия ВЛКСМ через реку Иртыш и Комсомольского моста через реку Омь.

По итогам обследования будет принято решение по очередности, срокам и видам ремонтных работ. Сейчас в городе на капитальный ремонт закрыт Юбилейный мост через Омь. Администрация города уверяет, что работы на сооружении удастся завершить досрочно.

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