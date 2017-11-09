В Омске хотят отремонтировать еще три моста

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов выступил с инициативой о проведении в 2018 году обследования трех мостов. Работы включены в план мероприятий администрации города по обслуживанию объектов улично-дорожной сети и мостовых сооружений. Специалистам предстоит оценить состояние Ленинградского моста через реку Иртыш, моста имени 60-летия ВЛКСМ через реку Иртыш и Комсомольского моста через реку Омь.