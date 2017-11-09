Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: В обход Суэца- новый коридор РФ «оживает» к досаде прибалтов
Найден неожиданный секрет счастливого брака
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
Кейт Мосс впервые за долгое время вышла в свет с женихом
Власти решили в Крыму строить авианосцы - СМИ
Креймер: Запад пойдет на «плохую сделку» с РФ
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
10Последствия тайфуна Дамри
12:42 (мск), источник: РИА Новости

Новые блоки Сакских ТЭЦ в Крыму не успеют запустить с декабря

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Малая генерация в Крыму на базе Сакских ТЭЦ не успеет начать работу с декабря 2017 года, при этом в случае существенной просрочки с запуском может встать вопрос о ее необходимости вообще, сообщил журналистам замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.

Источник: РИА "Новости"

«Станции к декабрю не будет, мы это видим. Соответственно, будут определенные решения, которые прописаны в постановлении правительства: штрафные санкции, вплоть до того, что у компании можно забрать ДПМ (договор, гарантирующий окупаемость инвестиций — ред.)», — сообщил Черезов. По его словам, при существенном сдвиге сроков запуска энергоблоков на Сакской ТЭЦ может встать вопрос об их необходимости, потому что уже в следующем году в Крыму начнут работать большие электростанции.

Как уточнил Черезов, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» свои обязательства выполнила и изготовила уже четыре турбины.

«Я на этой неделе буду проводить совещание, вызываю Владимира Серова (заместитель председателя совета министров Крыма — ред.) и собственника “КрымТЭЦ”. Я хочу понять, на каком этапе они находятся в рамках проекта, заключения контракта, потому что ОДК мне доложила, что контракты до сих пор не заключены по четырем турбинам. Есть вопросы по этой ситуации, и мы ее возьмем на контроль», — сообщил Черезов.

В июле «КрымТЭЦ» выиграла конкурс на право строительства 120 МВт в Крыму на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности по итогам конкурса составила 2,115 миллиона рублей за 1 МВт. По постановлению правительства РФ, дата поставки мощности новой генерации — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема, и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности.

При этом Серов в октябре попросил перенести крайний срок ввода новых блоков Сакских ТЭЦ с 1 июня на 1 июля 2018 года, уточнив, что в феврале «КрымТЭЦ» запустит 90 МВт.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Будущих губернаторов проверили под колесами БТР
Власти пресекли сбор биоматериалов иностранной компанией
Басманный суд арестовал счета, квартиру и машину Серебренникова
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
Сайты «Ведомостей», Znak.com и «Росбалта» оказались недоступны
МВД уволило руководителей полковника Захарченко
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
«Красная машина» заведется на Кубке Карьяла Сборная России по хоккею стартует в олимпийском сезоне матчем против команды Финляндии на Кубке Карьяла
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Бондарчук с Андреевой и Безруков с Матисон представили «Мифы» В Москве прошла звездная премьера комедии режиссера-дебютанта Александра Молочникова, в которой многие отечественные знаменитости сыграли пародии на самих себя
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь