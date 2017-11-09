Новые блоки Сакских ТЭЦ в Крыму не успеют запустить с декабря

Источник: РИА "Новости"

«Станции к декабрю не будет, мы это видим. Соответственно, будут определенные решения, которые прописаны в постановлении правительства: штрафные санкции, вплоть до того, что у компании можно забрать ДПМ (договор, гарантирующий окупаемость инвестиций — ред.)», — сообщил Черезов. По его словам, при существенном сдвиге сроков запуска энергоблоков на Сакской ТЭЦ может встать вопрос об их необходимости, потому что уже в следующем году в Крыму начнут работать большие электростанции.

Как уточнил Черезов, Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» свои обязательства выполнила и изготовила уже четыре турбины.

«Я на этой неделе буду проводить совещание, вызываю Владимира Серова (заместитель председателя совета министров Крыма — ред.) и собственника “КрымТЭЦ”. Я хочу понять, на каком этапе они находятся в рамках проекта, заключения контракта, потому что ОДК мне доложила, что контракты до сих пор не заключены по четырем турбинам. Есть вопросы по этой ситуации, и мы ее возьмем на контроль», — сообщил Черезов.

В июле «КрымТЭЦ» выиграла конкурс на право строительства 120 МВт в Крыму на базе существующей Сакской ТЭЦ. Цена мощности по итогам конкурса составила 2,115 миллиона рублей за 1 МВт. По постановлению правительства РФ, дата поставки мощности новой генерации — с 1 декабря 2017 года. Допускается отсрочка до 1 июня 2018 года в отношении всего объема, и до 1 ноября 2018 года — в отношении 25% от мощности.