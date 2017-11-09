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15:46 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининградской области дорожает проезд в междугородних автобусах

С 10 ноября региональные перевозчики поднимут стоимость проезда в междугородних и пригородных автобусах.

Источник: Аргументы и факты

«Хотели дотянуть до нового года, но не вышло, — говорит глава Ассоциации перевозчиков области Владимир Гренц. — За полтора месяца солярка сильно подорожала. Если оптовая цена за литр была 34 руб., то сейчас — 39 руб. 50 коп. Это сразу же подкосило предприятия, ведь 35% от общих расходов — затраты на топливо. Либо становись на прикол, либо поднимай тариф. Стоимость пассажирокилометра для транспортников региона выросла с 2 руб. 9 коп. до 2 руб. 30 коп. Если оптовая цена за литр была 34 руб., ситуация непредсказуемая. Мы и сами этому не рады, ведь пассажиропоток однозначно уменьшится».

Например, билет от Светлого до Калининграда подорожал на 5 руб. 88 коп. От Советска до облцентра — на 20 руб. По информации от руководства отдельных автотранспортных предприятий, стоимость проезда по некоторым маршрутам не изменится. Так, по прежней цене можно будет доехать из Калининграда до Гусева и Черняховска (по 170 и 150 рублей соответственно).

Согласно ФЗ, региональные перевозчики работают по нерегулируемому тарифу и вправе устанавливать его самостоятельно. Они хотели поднять цены ещё летом, но власти области (любое повышение согласовывают с ними) ранее заверяли, что до конца года этого не случится.

Как сообщили «АиФ» в министерстве развития инфраструктуры области, лишь 20 из 116 маршрутов обслуживаются по регулируемому тарифу.

«По имеющейся информации, в настоящее время Служба по государственному регулированию цен и тарифов рассматривает заявления от отдельных перевозчиков об изменении тарифа. По итогам рассмотрения будет установлен предельный размер тарифа на перевозки», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в министерстве отмечают, что уровень действующих в регионе тарифов является одним из самых низких в Северо-Западном федеральном округе. Так, в Мурманске он составляет — 2,8 руб. за км, в Сыктывкаре — 2,35 руб. за км, в Архангельске — 2,3 руб. за км, в Калининградской области — 2,09 руб. за км.

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