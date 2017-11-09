На реконструкцию вокзала в Уфе выделят 1,4 млрд рублей

Президент «РЖД» Олег Белозеров сообщил, что на реконструкцию вокзала в Уфе предусмотрено выделение 1,4 млрд рублей. В первом квартале 2018 планируется проведение экспертизы, а к четвертому кварталу 2018 года планируется завершение всех работ.

Внимание на ситуацию с вокзалом на заседании, посвященном вопросам развития сети железных дорог, улучшения подвижного состава и оптимизации расписания электричек, обратил депутат Госдумы от Башкирии Рафаэль Марданшин. Он рассказал, что в 2019 году будет отмечаться 100-летие образования республики.

«Хотелось бы, чтобы люди, приезжая в республику, видели вокзал обновленным и современным. Прошу оказать содействие в ускорении завершения реконструкции данного железнодорожного комплекса», — сказал депутат.