Краснодарский край оказался в антилидерах рейтинга доступности ипотеки в России
Опубликован рейтинг регионов России по доступности ипотечных кредитов.
Опубликован рейтинг регионов России по доступности ипотечных кредитов.
Пять российских регионов —
Как отмечают создатели рейтинга, жители упомянутых выше регионов имеют больше возможностей благодаря высоким зарплатам и средним невысоким ценам на жилье, доступность которого за два года выросла в два раза. Во многом это было обусловлено снижением цен на недвижимость.
Краснодарский край оказался на 72 месте рейтинга (из 84 позиций всего). Отмечается, что доля семей, которым доступна ипотека в регионе, не превышает 17%.
Республика Адыгея расположилась лишь на одну строчку выше с долей населения в 17,8%.
По данным Центробанка, за девять месяцев 2017-го объем выдачи ипотечных кредитов в России увеличился на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.
О том, что 83% кубанцев не могут позволить себе купить квартиру, «Югополис» сообщал ранее. Несмотря на регулярные заявления властей Краснодарского края о доступности жилья в регионе, подавляющее большинство жителей Кубани не могут позволить себе купить квартиру или дом.
По данным Macon Realty Group, стоимость квадратного метра в Краснодарском крае остается одной из самых низких среди экономически развитых регионов России — от 42,5 до 44,3 тыс. руб. за квадратный метр. Для сравнения: в Свердловской области средняя стоимость «квадрата» составляет 58,5 — 69,2 тыс. руб., в Татарстане — от 56,3 до 61,7 тыс. руб., в Башкирии — от 51,5 до 57,3 тыс. рублей. При этом среднестатистический житель Краснодара может накопить себе на жилье за 8,3 лет, а житель Краснодарского края — за 9,7 лет.