Краснодарский край оказался в антилидерах рейтинга доступности ипотеки в России

Источник: Югополис

Пять российских регионов — Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ханты-Мансийский автономные округи, а также Магаданская и Мурманская области — являются лидерами по самой доступной ипотеке в стране. Исследование провело «РИА Рейтинг».

Как отмечают создатели рейтинга, жители упомянутых выше регионов имеют больше возможностей благодаря высоким зарплатам и средним невысоким ценам на жилье, доступность которого за два года выросла в два раза. Во многом это было обусловлено снижением цен на недвижимость.

Краснодарский край оказался на 72 месте рейтинга (из 84 позиций всего). Отмечается, что доля семей, которым доступна ипотека в регионе, не превышает 17%.

Республика Адыгея расположилась лишь на одну строчку выше с долей населения в 17,8%.

По данным Центробанка, за девять месяцев 2017-го объем выдачи ипотечных кредитов в России увеличился на 25 процентов по сравнению с прошлым годом.

О том, что 83% кубанцев не могут позволить себе купить квартиру, «Югополис» сообщал ранее. Несмотря на регулярные заявления властей Краснодарского края о доступности жилья в регионе, подавляющее большинство жителей Кубани не могут позволить себе купить квартиру или дом.