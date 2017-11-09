Облправительство намерено направить более 176 млн рублей на создание парка на Стрелке в Нижнем Новгороде

Согласно информации, аукцион на право выполнения этих работ назначен на 30 ноября. До 1 мая 2018 года подрядчику предстоит провести демонтаж зданий, ремонт трансформаторных подстанций, очистить территорию от деревьев и кустарников, провести благоустройство, положить брусчатку, утилизировать отходы. В документации также отмечается, что при проведении работ подрядчик должен будет обеспечить сохранность объектов культурного наследия — металлических конструкций павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов, — прим. НИА «Нижний Новгород»), в частности выполнить антикоррозийную защиту каркасов зданий.