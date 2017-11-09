Облправительство намерено направить более 176 млн рублей на создание парка на Стрелке в Нижнем Новгороде

Согласно информации, аукцион на право выполнения этих работ назначен на 30 ноября. До 1 мая 2018 года подрядчику предстоит провести демонтаж зданий, ремонт трансформаторных подстанций, очистить территорию от деревьев и кустарников, провести благоустройство, положить брусчатку, утилизировать отходы. В документации также отмечается, что при проведении работ подрядчик должен будет обеспечить сохранность объектов культурного наследия — металлических конструкций павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов, — прим. НИА «Нижний Новгород»), в частности выполнить антикоррозийную защиту каркасов зданий.
Напомним, в течение 2016−2017 годов на территории Стрелки были демонтированы портовые краны, снесены два бетонных пакгауза. Валерий Шанцев, бывший на тот момент главой региона, в июне 2017 года принял решение о сохранении еще двух «ажурных» металлических конструкций пакгаузов.
В сентябре 2017 года архитектурное бюро «Архслон» (Москва) выиграло конкурс на концепцию развития территории Стрелки.