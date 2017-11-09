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13:58 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Облправительство намерено направить более 176 млн рублей на создание парка на Стрелке в Нижнем Новгороде

Правительство намерено направить более 176 млн рублей на создание парка на Стрелке в Нижнем Новгороде рядом со стадионом к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок 8 ноября 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, аукцион на право выполнения этих работ назначен на 30 ноября. До 1 мая 2018 года подрядчику предстоит провести демонтаж зданий, ремонт трансформаторных подстанций, очистить территорию от деревьев и кустарников, провести благоустройство, положить брусчатку, утилизировать отходы. В документации также отмечается, что при проведении работ подрядчик должен будет обеспечить сохранность объектов культурного наследия — металлических конструкций павильонов, входивших в состав Центрального здания XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года (пакгаузов, — прим. НИА «Нижний Новгород»), в частности выполнить антикоррозийную защиту каркасов зданий.

Напомним, в течение 2016−2017 годов на территории Стрелки были демонтированы портовые краны, снесены два бетонных пакгауза. Валерий Шанцев, бывший на тот момент главой региона, в июне 2017 года принял решение о сохранении еще двух «ажурных» металлических конструкций пакгаузов.

В сентябре 2017 года архитектурное бюро «Архслон» (Москва) выиграло конкурс на концепцию развития территории Стрелки.

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