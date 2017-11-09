Названы сроки окончания реконструкции улицы Ленина в Омске
Заместитель директора по производству «ИдеалСтрой» Павел Черняк рассказал, на каком этапе сейчас находится дальнейшая реконструкция улицы Ленина в Омске.
Заместитель директора по производству «ИдеалСтрой» Павел Черняк рассказал, на каком этапе сейчас находится дальнейшая реконструкция улицы Ленина в Омске.
По словам руководителя
«Строители сейчас занимают часть нашего объекта, поэтому пока не откроют, мы не сможем зайти. Мы совместно согласовываем сроки, увязываем план работ, часть пересекается. До конца ноября участок от Ленинградского моста до улицы Броз Тито мы закончим практически на 100%. От Броз Тито до Юбилейного моста планируем закончить до конца мая совместно с мостовиками. Работы по замене верхнего слоя асфальтобетона на всей улице Ленина предусмотрены тоже в следующем году», — заявил Павел Черняк.
Также весной 2018 года подрядчик Ленина планирует завершить озеленение и установку малых архитектурных форм: лавочек, отделанных деревом, которые совместят с клумбами.