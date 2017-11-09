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13:23 (мск), источник: СуперОмск

Названы сроки окончания реконструкции улицы Ленина в Омске

Заместитель директора по производству «ИдеалСтрой» Павел Черняк рассказал, на каком этапе сейчас находится дальнейшая реконструкция улицы Ленина в Омске.

По словам руководителя компании-подрядчика, на участке от Ленинградского моста до улицы Лермонтова сейчас идет мощение тротуарной плитки, устанавливаются гранитные клумбы, идет монтаж системы наружного освещения.

Из-за начавшегося ремонта Юбилейного моста в Омске строители были вынуждены перенести часть своих работ по Ленина до весны 2018 года. Впрочем, свои действия подрядчики моста и строители на Ленина согласовывают.

«Строители сейчас занимают часть нашего объекта, поэтому пока не откроют, мы не сможем зайти. Мы совместно согласовываем сроки, увязываем план работ, часть пересекается. До конца ноября участок от Ленинградского моста до улицы Броз Тито мы закончим практически на 100%. От Броз Тито до Юбилейного моста планируем закончить до конца мая совместно с мостовиками. Работы по замене верхнего слоя асфальтобетона на всей улице Ленина предусмотрены тоже в следующем году», — заявил Павел Черняк.

Также весной 2018 года подрядчик Ленина планирует завершить озеленение и установку малых архитектурных форм: лавочек, отделанных деревом, которые совместят с клумбами.

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