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13:55 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинских автобусах изменится стоимость проезда

Новые тарифы вводятся с 10 ноября.

Источник: РИА "Новости"

Стоимость проезда в городских автобусах Челябинска изменится с 10 ноября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Цена билета за наличный расчёт в автобусах ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «Третий автобусный парк» составит 23 рубля, проезд для муниципальных льготников также подорожает с 10 до 11,5 рублей.

Стоимость проезда в автобусах на маршруте № 66 пока останется на уровне 15 рублей.

Отметим, что на маршрутах № 1, 4, 15, 16, 43, 51, 52, 62, 64 тариф регулируемый и решение о его индексации приняла Челябинская городская дума 31 октября. На остальных маршрутах тариф нерегулируемый и решение о его пересмотре перевозчики принимают самостоятельно.

Напомним, с 1 августа стоимость проезда в электрическом транспорте выросла с 20 до 23 рублей, проезд по транспортной карте обходится там минимум в 18,40.

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