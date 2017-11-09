В Челябинских автобусах изменится стоимость проезда

Источник: РИА "Новости"

Стоимость проезда в городских автобусах Челябинска изменится с 10 ноября, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Цена билета за наличный расчёт в автобусах ООО «Общественный городской транспорт» и ООО «Третий автобусный парк» составит 23 рубля, проезд для муниципальных льготников также подорожает с 10 до 11,5 рублей.

Стоимость проезда в автобусах на маршруте № 66 пока останется на уровне 15 рублей.

Отметим, что на маршрутах № 1, 4, 15, 16, 43, 51, 52, 62, 64 тариф регулируемый и решение о его индексации приняла Челябинская городская дума 31 октября. На остальных маршрутах тариф нерегулируемый и решение о его пересмотре перевозчики принимают самостоятельно.