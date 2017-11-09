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13:56 (мск), источник: СуперОмск

Поставщик бесплатных квартир для сирот покидает Омск

Один из крупных омских застройщиков «ЗСЖБ-6» намерен покинуть Омск и сконцентрироваться на проектах в Новосибирске и северных регионах России.

Об этом заявлено в четверг, 9 ноября, на пресс-конференции по случаю отмены постановления регионального правительства № 108-п. Решение подразумевало рост арендной платы за землю, что вылилось проблемы для бизнеса.

Из-за роста ставок, в частности, уже пострадал ГК «Стройбетон» Олега Золотова и «ЗСЖБ-6» Юрия Гуринова. В Омске ЗСЖБ известен чередой побед на торгах от облправительства на строительство за счет облправительства домов для сирот. Так, в 2016 году компания получила контракт на сумму более 200 млн рублей на упомянутые цены. В 2017 году через торги удалось выиграть лишь заказ на 33,7 млн рублей.

Отметим, компания Гуринова также участвовала в решении проблем дольщиков «Академического». Пострадавшим от заморозки строительства будущим жильцам «ЗСЖБ-6» по соглашению с новым застройщиком микрорайона «Новострой КПД «Академически» предоставила квартиры в обмен на права долевого участия в проекте.

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