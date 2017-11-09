Поставщик бесплатных квартир для сирот покидает Омск
Один из крупных омских застройщиков «ЗСЖБ-6» намерен покинуть Омск и сконцентрироваться на проектах в Новосибирске и северных регионах России.
Один из крупных омских застройщиков «ЗСЖБ-6» намерен покинуть Омск и сконцентрироваться на проектах в Новосибирске и северных регионах России.
Об этом заявлено в четверг, 9 ноября, на
Отметим, компания Гуринова также участвовала в решении проблем дольщиков «Академического». Пострадавшим от заморозки строительства будущим жильцам «ЗСЖБ-6» по соглашению с новым застройщиком микрорайона «Новострой КПД «Академически» предоставила квартиры в обмен на права долевого участия в проекте.