Волгоградские предприятия отреагировали на санкции Украины в отношении них

Отметим, что предприятия уже успели отреагировать на ограничительные меры и прокомментировать их. Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград», власти Украины ввели санкции по ходатайству Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры. Объяснили это тем, что действия предприятий «могут навредить интересам национальной экономической безопасности». Теперь три волгоградских организации — «Волма-Маркетинг», «Волма-ВТР» и «Агроцентр Еврохим — Волгоград» — не смогут в течение 40 дней вести свою деятельность на территории Украины.

— «ЕвроХим» и компании группы ведут свою деятельность в более чем ста странах мира в соответствии с национальным законодательством регионов присутствия и рассматривают указанные ограничения как абсолютно не имеющие под собой каких-либо оснований. В ближайшее время «ЕвроХим» обратится в соответствующие госорганы Украины с целью получения разъяснений относительно данного вопроса и предоставления информации, обосновывающей позицию компании и необходимой для отмены ограничений, — прокомментировал корреспонденту «АиФ-Волгоград» директор департамента общественных связей и коммуникаций МХК «ЕвроХим» Владимир Торин.