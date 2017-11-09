В Новосибирской области снова подешевел продуктовый набор, об этом свидетельствуют данные Новосибирскстата.

Стоимость минимального набора продуктов в регионе составляет 3931,89 рублей (-38 рублей). Месяцем ранее минимальный набор продуктов в Новосибирской области подешевел на 490 рублей. По сравнению с предыдущим месяцем стоимость набора снизилась на 1%, а с декабрём прошлого года осталась без изменения.

«В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы и макаронные изделия — 27%, на долю молочных продуктов приходится 21,4%, мяса и мясопродуктов — 17,4%, плодов и овощей — 14,9%, рыбы — 5,5%, жиров — 5%, чая, соли и специй — 4,4%, сахара и кондитерских изделий — 2,4%, яиц — 2%», — рассказали статистики.