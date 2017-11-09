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15:30 (мск), источник: ИА Татар-информ

Маршрут поезда «Алматы — Екатеринбург» продлен до Казани

(Казань, 9 ноября, «Татар-информ»). Маршрут следования поезда «Алматы — Екатеринбург» продлен до Казани. Об этом сообщает пресс-служба АО «Пассажирские перевозки».

Решение о продлении маршрута до станции Казань принято в связи с обращением представителя Казахстанского конгресса татар и башкир. Таким образом, поезд «Алматы — Екатеринбург» станет международным и будет курсировать по маршруту «Алматы — Астана — Казань» с 12 декабря этого года.

Отметим, что ранее добраться из Казани до Алматы на поезде можно было с пересадкой в Петропавловске. Время в пути составляло почти двое суток, два часа из которых пришлось бы провести в Петропавловске.

Кроме того, пресс-служба сообщает о замене подвижного состава поезда «Астана — Лениногорск» на более современные вагоны «Тұлпар — Тальго». Время в пути сократится на 3 часа и составит 28 часов в одном направлении.

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