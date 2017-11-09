Маршрут поезда «Алматы — Екатеринбург» продлен до Казани

Решение о продлении маршрута до станции Казань принято в связи с обращением представителя Казахстанского конгресса татар и башкир. Таким образом, поезд «Алматы — Екатеринбург» станет международным и будет курсировать по маршруту «Алматы — Астана — Казань» с 12 декабря этого года.

Отметим, что ранее добраться из Казани до Алматы на поезде можно было с пересадкой в Петропавловске. Время в пути составляло почти двое суток, два часа из которых пришлось бы провести в Петропавловске.