В казанском поселке Салмачи хотят построить дома выше 20 этажей

Отмечается, что застройщик хочет построить дома выше 20 этажей, однако на этом участке разрешено возводить дома не выше 10 этажей.

Напомним, ранее портал ProKazan.ru писал о том, что мэр Казани Ильсур Метшин и министр транспорта РТ Ленар Сафин открыли обновленную дорогу в поселок Салмачи, расходы на расширение улицы Кул Гали составили 261 млн рублей. В рамках выполнения ремонта расширили проезжую часть с двух до четырех полос, а на примыкании с улицей Габишева — до шести полос.