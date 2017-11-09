Четвертый район может появиться в Астане

«Сейчас прорабатывается вопрос создания четвертого района. Если этот район будет непосредственно создан, через два-три месяца, тогда непосредственно фокусом акимата этого района будут вопросы тех же поселков Ондирис, Кирпичный. Я думаю, тогда уже совместно с депутатами маслихата дополнительно будем делать программу по этому четвертому району. В том числе по благоустройству дворов и освещению», — сообщил Егемберды.