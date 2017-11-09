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14:35 (мск), источник: Tengrinews

Четвертый район может появиться в Астане

Четвертый район может появиться в Астане. Об этом сообщил руководитель столичного Управления экономики и бюджетного планирования Ергали Егемберды, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

На заседании маслихата Астаны депутаты подняли вопрос недостаточного бюджетного обеспечения района «Сарыарка».

Егемберды заверил депутатов, что деньги на благоустройство территории будут выделены в достаточном объеме после создания четвертого района Астаны.

«Сейчас прорабатывается вопрос создания четвертого района. Если этот район будет непосредственно создан, через два-три месяца, тогда непосредственно фокусом акимата этого района будут вопросы тех же поселков Ондирис, Кирпичный. Я думаю, тогда уже совместно с депутатами маслихата дополнительно будем делать программу по этому четвертому району. В том числе по благоустройству дворов и освещению», — сообщил Егемберды.

Сейчас Астана делится на три района: Алматинский, Есильский и Сарыаркинский.

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