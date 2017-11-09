Четвертый район может появиться в Астане
Четвертый район может появиться в Астане. Об этом сообщил руководитель столичного Управления экономики и бюджетного планирования Ергали Егемберды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Четвертый район может появиться в Астане. Об этом сообщил руководитель столичного Управления экономики и бюджетного планирования Ергали Егемберды, передает корреспондент Tengrinews.kz.
На заседании маслихата Астаны депутаты подняли вопрос недостаточного бюджетного обеспечения района «Сарыарка».
Егемберды заверил депутатов, что деньги на благоустройство территории будут выделены в достаточном объеме после создания четвертого района Астаны.
«Сейчас прорабатывается вопрос создания четвертого района. Если этот район будет непосредственно создан, через
Сейчас Астана делится на три района: Алматинский, Есильский и Сарыаркинский.