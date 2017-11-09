В Башкирии после 2020 года может стартовать программа реновации

Источник: РИА "Новости"

ЧЕЛЯБИНСК, 9 ноября. /ТАСС/. Программа реновации жилья в Башкирии по аналогу с Москвой может стартовать после 2020 года. Об этом сообщил журналистам глава республики Рустэм Хамитов, отвечая на вопрос ТАСС.

«Нам хотелось бы в 2018 году осмыслить, посчитать, понять объемы и, может быть, за пределами 2020 года стартовать», — сказал он в кулуарах форума Межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Челябинске.

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«У нас (в Уфе) значительный блок домов, построенных в 1960-е годы, уже требует реновации, ремонта, модернизации. Конечно, нам хотелось бы, чтобы такая программа была создана. Но нам в одиночку тяжело ее осилить, надо совместно с федеральными властями принимать такое решение. Мы бы с удовольствие начали, у нас есть предложения в этой части, есть первоначальное финансирование. Но как дальше будут развиваться события, это уже надо обсуждать с федеральным центром», — заключил Хамитов.

Президент РФ Владимир Путин подписал 1 июля 2017 года поправки к закону «О статусе столицы Российской Федерации», утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы. По итогам голосования жителей в программу, утвержденную Собяниным 1 августа, вошло 5,144 тыс. домов, большинство из которых пятиэтажные хрущевки. Это почти 70% имеющегося фонда такого типа в Москве.

Ранее чиновники Министерства строительства и ЖКХ РФ высказывали мнение, что опыт реновации пятиэтажек в столице может быть изучен в будущем и использован в регионах РФ.