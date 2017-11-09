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14:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Расселение жителей из зоны техногенной аварии в Березниках завершится к 2020 году

Глава Прикамья Максим Решетников принял участие в заседании правительственной комиссии по недопущению негативных последствий техногенной аварии, вызванной затоплением рудника Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае.

Глава региона рассказал о ходе переселения жителей Березников из аварийного жилья, отметив, что краевым властям удалось сократить отставание в строительстве и сдаче нового жилья. В настоящее время из аварийной зоны в новое жилье переехали 1600 семей. В 2019 году новоселами станут еще 5000 человек, к 2020 году все жилье в аварийном участке будет расселено.

«За последние 4 года семьи пополнялись, осуществлялись сделки с недвижимостью. Сегодня число людей, нуждающихся в переселении, увеличилось на 843 человека — мы говорим уже о 12600 жителях, — отметил Максим Решетников. — Кроме того, в этом году Ростехнадзор дополнительно включил в зону вероятных разрушений еще 8 многоквартирных домов. Это 20 тысяч квадратных метров, 580 семей, почти 1400 человек».

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