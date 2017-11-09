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14:20 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска купила еще 12 неработающих табло

В администрации города решили восстановить систему электронных табло на остановках общественного транспорта.

На остановках пассажирского транспорта в Омске появилось 12 новых электронных табло. Первые такие табло появились в городе пять лет назад, но вскоре вышли из строя. Сейчас девять из них восстановлены и осуществляют работу.

«Наша задача — восстановление всех информационных табло, вышедших из строя», — заявил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.

Восстановлением табло занимается их изготовитель ООО «Трансдеталь». Ими были проведены диагностика и ремонт 31 табло. Всего сейчас в городе работает 21 табло. До конца года будет куплено и установлено еще 19.

Восстановленные табло действуют на остановочных пунктах «Улица Лизы Чайкиной», «Городок Водников», «Площадь Ленина», «Магазин «Жемчужина» и «Дом туриста».

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