Мэрия Омска купила еще 12 неработающих табло
В администрации города решили восстановить систему электронных табло на остановках общественного транспорта.
В администрации города решили восстановить систему электронных табло на остановках общественного транспорта.
На остановках пассажирского транспорта в Омске появилось 12 новых электронных табло. Первые такие табло появились в городе пять лет назад, но вскоре вышли из строя. Сейчас девять из них восстановлены и осуществляют работу.
«Наша задача — восстановление всех информационных табло, вышедших из строя», — заявил директор департамента транспорта Алексей Мартыненко.
Восстановлением табло занимается их изготовитель ООО «Трансдеталь». Ими были проведены диагностика и ремонт 31 табло. Всего сейчас в городе работает 21 табло. До конца года будет куплено и установлено еще 19.
Восстановленные табло действуют на остановочных пунктах «Улица Лизы Чайкиной», «Городок Водников», «Площадь Ленина», «Магазин «Жемчужина» и «Дом туриста».