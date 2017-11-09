Что ждет тунеядцев: вместо сбора — полные тарифы на услуги
Глава государства Александра Лукашенко требовал обновить декрет № 3 еще летом этого года, а уже в начале октября новая редакция документа ушла на рассмотрение в Администрацию президента.
Глава государства Александра Лукашенко требовал обновить декрет № 3 еще летом этого года, а уже в начале октября новая редакция документа ушла на рассмотрение в Администрацию президента.
С ним там работают уже более месяца, а подробностей о содержании декрета пока известно не очень много.
Не работаешь — плати по полной
В четверг вопрос о будущем белорусских «тунеядцев» вновь задали министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. Как напомнила глава ведомства, одна из главных задач обновленного документа — стимулирование занятости среди населения.
«Новый проект документа в том числе направлен на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью. Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства», — заявила Костевич в четверг.
За какие именно услуги будут платить «тунеядцы» по полной стоимости, министр не уточнила — этот вопрос еще будет прорабатываться.
Сегодня населению льготируются услуги
Что еще нового в декрете?
Белорусские ведомства не раскрывают всех подробностей об изменениях в декрет, однако акцентируют внимание на том, что он будет «содействовать занятости».
Согласно предыдущей версии декрета № 3, напомним, те граждане, которые не участвовали в финансировании государственных расходов (не платили налоги) определенный период, единовременно должны были заплатить сбор государству. О том, что подобный «сбор за тунеядство» сохранится, пока никто не заявлял.
Сам же документ будет обнародован после подписания главой государства.
Чем не понравился старый декрет № 3?
Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.
В январе 2017 года в документ внесли изменения: от уплаты сбора был освободили ряд категорий граждан. Однако вскоре, в марте в республике прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией.
Тогда власти решили приостановить действие декрета: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015−2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.
Части же «тунеядцев» налоговые органы начали возвращать уплаченные сборы. До настоящего момента действие декрета приостановлено.