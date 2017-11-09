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14:31 (мск), источник: Sputnik.by

Что ждет тунеядцев: вместо сбора — полные тарифы на услуги

Глава государства Александра Лукашенко требовал обновить декрет № 3 еще летом этого года, а уже в начале октября новая редакция документа ушла на рассмотрение в Администрацию президента.

Источник: Sputnik.by

С ним там работают уже более месяца, а подробностей о содержании декрета пока известно не очень много.

Не работаешь — плати по полной

В четверг вопрос о будущем белорусских «тунеядцев» вновь задали министру труда и социальной защиты Ирине Костевич. Как напомнила глава ведомства, одна из главных задач обновленного документа — стимулирование занятости среди населения.

«Новый проект документа в том числе направлен на выход из тени тех, кто занимается скрытой занятостью. Чтобы действительно вывести этих людей на рынок труда, в первую очередь мы планируем полное возмещение тех затрат, которые сегодня льготируются со стороны государства», — заявила Костевич в четверг.

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За какие именно услуги будут платить «тунеядцы» по полной стоимости, министр не уточнила — этот вопрос еще будет прорабатываться.

Сегодня населению льготируются услуги жилищно-коммунального хозяйства, электро- и теплоэнергия, а также проезд в общественном транспорте. Впрочем, уже с нового года за ЖКУ белорусы будут платить по себестоимости, однако тарифы на электричество и тепло еще далеки от 100% уровня возмещения затрат. Некоторые эксперты предполагают, что за них безработных и заставят платить больше.

Что еще нового в декрете?

Белорусские ведомства не раскрывают всех подробностей об изменениях в декрет, однако акцентируют внимание на том, что он будет «содействовать занятости».

Согласно предыдущей версии декрета № 3, напомним, те граждане, которые не участвовали в финансировании государственных расходов (не платили налоги) определенный период, единовременно должны были заплатить сбор государству. О том, что подобный «сбор за тунеядство» сохранится, пока никто не заявлял.

Сам же документ будет обнародован после подписания главой государства.

Чем не понравился старый декрет № 3?

Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» был принят в апреле 2015 года и распространил свое действие на все отношения с 1 января того года.

В январе 2017 года в документ внесли изменения: от уплаты сбора был освободили ряд категорий граждан. Однако вскоре, в марте в республике прошли массовые выступления против декрета, которые, в том числе, были организованы и белорусской оппозицией.

Тогда власти решили приостановить действие декрета: лица, которые трудоустроились в 2017 году, освобождаются от уплаты сбора за 2015−2016 годы, если в это время они официально нигде не работали.

Части же «тунеядцев» налоговые органы начали возвращать уплаченные сборы. До настоящего момента действие декрета приостановлено.

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 Что ждет тунеядцев: вместо сбора - полные тарифы на услуги
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