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14:22 (мск), источник: Sputnik.by

Нацбанк рассказал о новых подходах начисления процентов по кредитам

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Подходы к начислению процентов по кредитам в Беларуси будут усовершенствованы, когда вступят в силу изменения и дополнения в Банковский кодекс.

Источник: Sputnik.by

Палата представителей Национального собрания РБ в четверг рассмотрела и приняла в первом чтении проект закона «О внесении дополнений и изменений в Банковский кодекс».

Представляя данный законопроект, первый заместитель председателя правления Нацбанка Тарас Надольный отметил, что законопроектом «вводится запрет на изменение в одностороннем порядке процентов за пользование кредитами».

«Единственным способом повышения остается пользование переменной процентной ставки при условии увеличения базового показателя», — сказал Надольный.

При этом он отметил, что в части размера процентов будут закреплены 2 подхода. По словам Надольного, первый предусматривает фиксированную ставку, а второй предусматривает привязку к базовому показателю, в частности, к ставке рефинансирования.

Также законопроектам предусмотрена норма дополнительной защиты прав потребителей банковских услуг.

В данной связи он пояснил, что если физическое лицо принимает решение отказаться от платных дополнительных услуг при подписании договора о кредите, ему обязаны предложить альтернативные кредиты, с учетом тех сумм и сроков, на которые он рассчитывал.

По его словам, законопроектом также предусмотрена норма, предусматривающая возможность не взимать плату с физических лиц за предоставление информации об условиях кредитования и за открытие счетов, если условиями договора открытие такого счета предусмотрено.

Надольный отметил, что изменения в Банковский кодекс направлены на совершенствование деятельности небанковских кредитно-финансовых организаций, в частности, ЕРИП.

Выступая перед депутатами в Овальном зале, Надольный также коснулся вопросов снижения инфляции. По его словам, страна уже достаточно близко подошла к тому, что бы сформировалась основа для низкой инфляции в долгосрочной перспективе.

«Мы сейчас очень близко подошли к тому, чтобы в долгосрочном периоде создать основу для низкой инфляции в стране», — сказал первый зампред правления Нацбанка.

По его словам, это позволит и в будущем обеспечивать стабильность на валютном рынке страны.

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