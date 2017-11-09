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14:23 (мск), источник: Sputnik.md

Габерь рассказал об угрозах для молдавского экспорта

КИШИНЕВ, 9 ноя — Sputnik. Если Молдова не будет должным образом контролировать экспортируемые товары, это поставит под угрозу весь экспорт. Об этом в четверг в ходе пресс-конференции заявил руководитель Национального агентства продовольственной безопасности Георге Габерь.

Источник: Sputnik.md

«За нами ведут надзор все наши иностранные партнеры. Если в Молдове не будет контроля в соответствии с лучшими примерами, мы подвергаем риску возможность экспортировать наши товары», — сказал Габерь.

Он привел в пример тот факт, что в декабре в республику прибудет проверочная миссия из Саудовской Аравии. Речь идет о получении права на экспорт баранины и телятины в эту страну.

Как уточнил Габерь, сейчас «главная цель — создать эффективную систему, чтобы она служила потребителям и показала партнерам, что в Молдове проверяют экспортируемые товары».

«Мы часто говорим о возвращении партии наших товаров из России. Но в 2016 году мы экспортировали товары в 76 стран мира на сумму в миллиард долларов. Во всех государства их тщательно проверяли», — сказал чиновник.

Руководитель Нацагентства продовольственной безопасности подчеркнул, что за отчетный период были зарегистрированы только несколько несоответствий, о чем оповестили именно из Российской Федерации.

«Это говорит о том, что система работает. Да, раньше она была плохой. Да, экономические агенты были категорически против таких условий, но постепенно мы пришли к пониманию, что у нас одна цель, как у предпринимателей, так и у государственных учреждений», — сказал Габерь.

В июне 2014 года Молдова подписала с ЕС соглашение об ассоциации и всеобъемлющей зоне свободной торговли. После ратификации этого соглашения молдавским парламентом отношения с Россией ухудшились. Россия, опасаясь, что через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела импортные пошлины на ввоз некоторых видов молдавской продукции, перейдя с режима свободной торговли на режим наибольшего благоприятствования. Позже стороны неоднократно проводили переговоры о расширении поставок молдавской продукции на рынок России.

В рамках обеспечения фитосанитарной безопасности по линии российских контролирующих органов введены также ограничения на поставку в Россию молдавской подкарантинной плодоовощной продукции. Ее допуск на российский рынок контролируется Россельхознадзором и Роспотребнадзором и осуществляется под гарантии Национального агентства продовольственной безопасности Молдовы.

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