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14:41 (мск), источник: Интерфакс

Центр Екатеринбурга на сутки остался без горячей воды и тепла

Екатеринбург. 9 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Энергетики устраняют повреждения на теплосетях, из-за которых в зону ограничений попали многоэтажные дома в центре Екатеринбурга, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе филиала «Свердловский» ПАО «Т Плюс» (теплоснабжающая компания, обслуживающая Свердловскую область).

Источник: РИА "Новости"

«Ограничение на участке М-21. Туда попадают многоэтажные жилые дома по адресам Хохрякова, 16а; Ленина, 22; Сакко и Ванцетти, 45б; Московская, 37, 47, 28 и Репина, 3. Это плановый ремонт на сутки — с трех часов ночи 9 ноября до трех часов ночи 10 ноября, он согласован с администрацией района. Это указано максимальное время, мы рассчитываем закончить ремонт раньше», — отметил представитель пресс-службы компании.

По его словам, в настоящее время энергетики проводят замену участка обратного трубопровода.

«Это наша банальная история. Высокий износ сетей, в том числе и тех, которые мы в прошлом году взяли от “Екатеринбургэнерго”. Летней ремонтной кампании не хватает для того, чтобы их восстановить. Поэтому, чтобы зимой, когда будут серьезные минусовые температуры и снега, не было проблем, мы устраняем повреждения сейчас. Это незначительные повреждения — не порыв, а свищ без выхода воды на поверхность», — уточнил собеседник агентства.

По данным Гидрометцентра России, ночью 9 ноября в Екатеринбурге температура воздуха составляла ноль градусов, днем — 1 градус тепла, облачно, небольшие осадки, ветер 4 м/с. В ночь на 10 ноября похолодает до минус 3 градусов.

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