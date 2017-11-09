Центр Екатеринбурга на сутки остался без горячей воды и тепла

«Ограничение на участке М-21. Туда попадают многоэтажные жилые дома по адресам Хохрякова, 16а; Ленина, 22; Сакко и Ванцетти, 45б; Московская, 37, 47, 28 и Репина, 3. Это плановый ремонт на сутки — с трех часов ночи 9 ноября до трех часов ночи 10 ноября, он согласован с администрацией района. Это указано максимальное время, мы рассчитываем закончить ремонт раньше», — отметил представитель пресс-службы компании.

«Это наша банальная история. Высокий износ сетей, в том числе и тех, которые мы в прошлом году взяли от “Екатеринбургэнерго”. Летней ремонтной кампании не хватает для того, чтобы их восстановить. Поэтому, чтобы зимой, когда будут серьезные минусовые температуры и снега, не было проблем, мы устраняем повреждения сейчас. Это незначительные повреждения — не порыв, а свищ без выхода воды на поверхность», — уточнил собеседник агентства.