В Ростове-на-Дону может появиться наземное метро
Проект наземного метро в
Проект наземного метро в
Об этом сайту «РБК-Юг» сообщил заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев. Как пишет издание, для разработки и реализации нового транспортного проекта планируется привлечь финансирование из федерального бюджета. «Для финансирования проекта не хватит ни городских, ни областных средств», — резюмировал Евгений Лебедев.
Напомним, планы по строительству метро в
По планам 2014 года участок первой очереди должен был начинаться на улице Малиновского, проходить вдоль проспекта Стачки через территорию железнодорожного вокзала, продолжаясь вдоль центральной улицы Ростова Большая Садовая до площади Карла Маркса. Общая протяженность линии из восьми станций и перегонов между ними составила бы порядка 12 километров.
Планировалось отвести под строительство первой линии 1 тыс. 345 Га земли, из которых 64,5 га было необходимо для создания наземных и подземных капитальных сооружений. Стоимость строительства одного километра первой линии ростовского метрополитена оценивалась в ценах 2014 года в 4,5 млрд рублей. При этом примерная стоимость строительства одной линии наземного метро со всей инфраструктурой в 2017 году, по данным РИА Новости, составляет от 1,5 до 2 млрд рублей.
Отметим, что наземное или лёгкое метро определено в законодательстве России как вид внеуличного транспорта, все пути которого технологически полностью изолированы от автомобильных дорог и линии которого оборудованы станциями и расположены преимущественно на наземных участках. Этот вид транспорта достаточно распространены в мире, в число наиболее известных систем наземного метро входят Subway в