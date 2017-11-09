В Ростове-на-Дону может появиться наземное метро

Об этом сайту «РБК-Юг» сообщил заместитель главы администрации Ростова по транспорту и дорожному хозяйству Евгений Лебедев. Как пишет издание, для разработки и реализации нового транспортного проекта планируется привлечь финансирование из федерального бюджета. «Для финансирования проекта не хватит ни городских, ни областных средств», — резюмировал Евгений Лебедев.

Напомним, планы по строительству метро в Ростове-на-Дону у городской администрации существуют с 1985 года. В 2011 году для проектирования и строительства метрополитена было создано специальное управление — МКУ «Управление метро Ростова», которое занималось, в том числе, подготовкой рабочего проекта линий метро в Ростове и технико-экономических обоснований для реализации проекта. Тогда же проектный план линий метро включили в формирующийся генплан города. Предполагалось, что первая ветка метро должна была появиться в Ростове в 2018—2020 годах, а работы по строительству новой транспортной системы планировали начать в 2014 году. Однако в июле 2015 года администрация города отказалась от планов строительства, сославшись на большие затраты при подготовке к чемпионату мира по футболу, и упразднила МКУ «Управление метро Ростова».

По планам 2014 года участок первой очереди должен был начинаться на улице Малиновского, проходить вдоль проспекта Стачки через территорию железнодорожного вокзала, продолжаясь вдоль центральной улицы Ростова Большая Садовая до площади Карла Маркса. Общая протяженность линии из восьми станций и перегонов между ними составила бы порядка 12 километров.

Планировалось отвести под строительство первой линии 1 тыс. 345 Га земли, из которых 64,5 га было необходимо для создания наземных и подземных капитальных сооружений. Стоимость строительства одного километра первой линии ростовского метрополитена оценивалась в ценах 2014 года в 4,5 млрд рублей. При этом примерная стоимость строительства одной линии наземного метро со всей инфраструктурой в 2017 году, по данным РИА Новости, составляет от 1,5 до 2 млрд рублей.