Власти Ялты обещают защитить Царскую тропу от застройки

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, уникальный объект должен находиться в муниципальной собственности города.

«Мирным путем или с применением норм законодательства, но мы урегулируем этот вопрос. Солнечная тропа должна находиться в собственности города. Ею должны пользоваться как жители, так и гости Ялты. И это не обсуждается», — цитирует Сотникову пресс-служба администрации Ялты.

Мнение руководителя города поддержал и.о. начальника местного департамента архитектуры и градостроительства Александр Запорожец. По его словам, наличие права собственности или покупка земельного участка не дает автоматического разрешения на его застройку.

«Во-первых, у нас установлена архитектурно-планировочная зона. Во-вторых, существует немало ограничений по самой Солнечной тропе, как по историческому объекту. А если Ялтинский горно-лесной природный заповедник установит в пределах тропы охранную зону, то ближайшие к границам земельные участки будут вообще лишены возможности застраиваться», — подчеркнул он.

Запорожец напомнил, что в Ялте до сих пор не приняты генеральный план и правила землепользования. Лишь их принятие даст полную картину о правилах застройки ЮБК, отметил он.

Солнечная тропа (известная также как Царская) — популярный туристический маршрут на Южном берегу Крыма. Ее протяженность — 6,7 км. Она проходит через Ореанду, горные вершины Крестовая и Ай-Никола, скалы Белоголовая (Хачла-Каясы), Пирожок, храмы Святого Архистратига Михаила и Покрова Пресвятой Богородицы.