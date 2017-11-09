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15:07 (мск), источник: РИА Крым

Власти Ялты обещают защитить Царскую тропу от застройки

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости Крым. Солнечная (Царская) тропа — популярный туристический маршрут ЮБК — должен быть защищен от застройки. Об этом на аппаратном совещании заявила врио главы администрации Ялты Елена Сотникова.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, уникальный объект должен находиться в муниципальной собственности города.

«Мирным путем или с применением норм законодательства, но мы урегулируем этот вопрос. Солнечная тропа должна находиться в собственности города. Ею должны пользоваться как жители, так и гости Ялты. И это не обсуждается», — цитирует Сотникову пресс-служба администрации Ялты.

Мнение руководителя города поддержал и.о. начальника местного департамента архитектуры и градостроительства Александр Запорожец. По его словам, наличие права собственности или покупка земельного участка не дает автоматического разрешения на его застройку.

«Во-первых, у нас установлена архитектурно-планировочная зона. Во-вторых, существует немало ограничений по самой Солнечной тропе, как по историческому объекту. А если Ялтинский горно-лесной природный заповедник установит в пределах тропы охранную зону, то ближайшие к границам земельные участки будут вообще лишены возможности застраиваться», — подчеркнул он.

Запорожец напомнил, что в Ялте до сих пор не приняты генеральный план и правила землепользования. Лишь их принятие даст полную картину о правилах застройки ЮБК, отметил он.

Солнечная тропа (известная также как Царская) — популярный туристический маршрут на Южном берегу Крыма. Ее протяженность — 6,7 км. Она проходит через Ореанду, горные вершины Крестовая и Ай-Никола, скалы Белоголовая (Хачла-Каясы), Пирожок, храмы Святого Архистратига Михаила и Покрова Пресвятой Богородицы.

Тропа украшена декоративными скульптурами и насаждениями редких экзотических деревьев и кустарников, оригинальными скамейками для отдыха. Со смотровых площадок открываются прекрасные панорамы ЮБК. В прошлом Солнечная тропа была одним из любимых мест прогулок императора Николая II.

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