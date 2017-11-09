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15:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Арбитражный суд Иркутской области признал изменение крыши ТЦ «Москва» незаконным

Иск мэрии к собственнику был удовлетворен в полном объеме.

Источник: IrkutskMedia.ru

Арбитражный суд Иркутской области признал незаконным изменение крыши в торговом центре «Москва» сегодня, 9 ноября. Суд удовлетворил иск мэрии Иркутска к собственнику, и теперь он обязан вернуть крыше ТЦ прежний вид. Во встречном иске ответчику отказали, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку арбитражных дел.

Напомним, суд рассматривал спор между городской администрацией и ООО «КАЯ» в течение почти полутора лет. Претензия местных властей к предприятию весьма специфическая: ТЦ «Москва» (занимающаяся ритейлом мебели — прим. ред.) произвел ремонт крыши — сделал односкатную кровлю для того, чтобы исключить подтопление помещений, которое происходит уже в течение трех лет и наносит материальный ущерб товарам. Представители городской власти уверены, что в ТЦ переделали крышу и за счет этого увеличили торговую площадь. Чиновники не согласились с такими изменениями, посчитав их реконструкцией, и теперь через суд требуют снести крышу. Владелец ООО «КАЯ» Дмитрий Толмачев уверен, что чиновники своим административным воздействием стремятся нанести экономический ущерб предприятию, заставляя снести крышу, получить разрешение от администрации и поставить ее обратно. Бизнесмен считает требования властей абсурдными и даже назвал их «онанизмом».

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