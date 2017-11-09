Прокуратура потребовала снести аварийный дом в Чусовом
Здание на ул. Пашийская было признано аварийным еще в 2011 году, но до сих пор дом стоит и доступ к нему не ограничен.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Здание на ул. Пашийская было признано аварийным еще в 2011 году, но до сих пор дом стоит и доступ к нему не ограничен.
В Чусовом прокуратура обратилась в суд с требованием обязать местную администрацию снести дом на ул. Пашийская, 92.
В апреле 2011 года дом был признан аварийным. Комиссия заключила, что здание необходимо снести. До сих пор никто не предпринял мер для сноса дома. Кроме того, доступ в него открыт.
По информации краевой прокуратуры, иск находится на рассмотрении.