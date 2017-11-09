У Омской области вырос внешнеторговый оборот
За первые восемь месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Омской области вырос на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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За первые восемь месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Омской области вырос на 53,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общая сумма составила 620,6 млн долларов, при этом на экспорт приходится 385,9 млн долларов.
Основными партнерами Омской области стали Казахстан, Китай, Венгрия, Беларусь, Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Литва, Турция, Украина, Канада и США. На экспорт из региона отправились продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них, древесина и
Также в Омской области растет объем промышленного производства. Убытки организаций сократились на 64%.