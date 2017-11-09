У Омской области вырос внешнеторговый оборот

Общая сумма составила 620,6 млн долларов, при этом на экспорт приходится 385,9 млн долларов.

Основными партнерами Омской области стали Казахстан, Китай, Венгрия, Беларусь, Германия, Польша, Италия, Нидерланды, Литва, Турция, Украина, Канада и США. На экспорт из региона отправились продукция химической промышленности, каучук, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные изделия.