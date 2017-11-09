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14:57 (мск), источник: СуперОмск

На Омском НПЗ началось строительство новых очистных сооружений — проекта «Биосфера»

«Газпромнефть-ОНПЗ» начало строительство новых очистных сооружений на Омском НПЗ. В проект «Биосфера» будет вложено 19,3 млрд рублей.

На омском нефтеперерабатывающем заводе 8 ноября было начато строительство новых очистных сооружений — комплекса «Биосфера».

Подобный проект уже реализован на московском нефтеперерабатывающем заводе. С площадки московского НПЗ по видеосвязи команду началу строительства в Омске дали заместитель председателя правительства России Александр Хлопонин и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

В церемонии на площадке омского предприятия приняли участие генеральный директор «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский и временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков.

Реализация проекта «Биосфера» является одним из ключевых пунктов масштабной программы модернизации омского нефтезавода. Строительство новых очистных сооружений на «Газпромнефть-ОНПЗ» входит в федеральный план мероприятий Года экологии в России. В проект компания вложит 19,3 млрд рублей.

После строительства новых очистных сооружений промышленные стоки на заводе будут проходить многоступенчатую очистку, включающую механическую, физико-химическую, биологическую очистку, угольную фильтрацию и обеззараживание ультрафиолетом. Эффективность водоочистки повысится до 99%. Весь процесс будет проходить в герметичных условиях, что исключает попадание испарений нефтепродуктов в атмосферу. 70% очищенной воды будет возвращаться в производство, а объемы использования речной воды снизятся в два раза.

«Новые экологические стандарты меняют технологическую среду. Применяя принципиально новые системы промышленных технологий, мы комплексно решаем вопросы сокращения влияния производства на экологию. Это ключевой проект для Омского региона, позволяющий системно решать вопросы рационального и безопасного водопользования», — заявил генеральный директор «Газпромнефть-ОНПЗ» Олег Белявский.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Александр Бурков отметил важность реализуемого проекта для региона: «В результате реализации данного проекта мы получим существенное снижение нагрузки на экологию, плюс новые высокотехнологичные рабочие места с достойной зарплатой. Обратите внимание, что с вводом в эксплуатацию “Биосферы” снизится загруженность городских очистных сооружений, поскольку 70% очищенной воды будет возвращаться в производство».

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