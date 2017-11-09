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15:21 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани рядом со станцией метро «Дубравная» построят перехватывающие парковки

В Казани рядом со станцией метро «Дубравная» планируют построить перехватывающие парковки. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов Исполкома города.

Источник: Prokazan.ru

Так, на публичных слушаниях, которые пройдут 1 декабря, жители города обсудят проект планировки и межевания строящейся станции метро «Дубравная».

Согласно проекту, будут построены перехватывающие автостоянки на 98 парковочных мест. Также планируется озеленение площади 1,7 га.

Отмечается, что предполагаемая загрузка новой станции метро в первый период эксплуатации составит 309,6 тыс. человек, а в перспективе 430,9 тыс. человек в сутки.

Напомним, станцию метро «Дубравная» должны сдать по плану в конце 2017 года. По словам гендиректора «Казметрострой» Марата Рахимова, уже завершены работы по сооружению монолитных конструкций станции, сейчас идут основные отделочные и монтажные работы.

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