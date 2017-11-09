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15:12 (мск), источник: Tengrinews

Миллиардеры пытаются вывести активы из Саудовской Аравии — СМИ

Миллионеры и миллиардеры Саудовской Аравии ищут возможности для вывода своих средств из страны, опасаясь негативных последствий в рамках коррупционных расследований, сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Источник: Tengrinews

Об этом заявили источники, знакомые с ситуацией.

По некоторым данным, самые богатые люди в стране ведут переговоры с банками, менеджерами по управлению активами и консультантами с целью вывести денежные средства и ликвидные активы из Саудовской Аравии и соседних государств из-за опасений того, что они могут быть заморожены.

Кроме того, они выражают обеспокоенность тем, что в рамках дела о коррупции в стране последуют новые аресты.

Помимо этого, сообщается, что, по неофициальным данным, ЦБ страны выдал распоряжение банкам заморозить счета десятков частных лиц, среди которых есть как задержанные, так и те, кто не был взят под арест; при этом под угрозой уже находится частное благосостояние задержанных в размере 33 миллиардов долларов.

После новостей о задержаниях в Саудовской Аравии на региональных фондовых рынках начались распродажи. По данным агентства, по итогам среды спад на биржах стран, входящих в Совет по сотрудничеству стран Персидского залива, оценивается в 17,6 миллиарда долларов.

Напомним, 5 ноября высший комитет по борьбе с коррупцией Саудовской Аравии во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом распорядился задержать около 40 влиятельных лиц, среди которых члены королевской семьи, министры, военные и предприниматели.

7 ноября наследный принц поручил министрам, входящим в экономический совет по развитию страны, удостовериться, что национальные и международные компании, в том числе те, которыми полностью или частично владеют люди, в отношении которых идет расследование о коррупции, не пострадают от следственных мероприятий.

Отметим, что 5 ноября на юге Саудовской Аравии разбился вертолет с рядом высокопоставленных чиновников. В результате крушения погиб принц Мансур бин Мукрин. Он был членом правящей королевской династии в Саудовской Аравии и являлся заместителем губернатора провинции Асир.

Его отец Мукрин ибн Абдул-Азиз аль Сауд с января по апрель 2015 года был наследным принцем Саудовской Аравии, пока король Салман не изменил порядок престолонаследия. В вертолете также находился губернатор провинции Ансур.

Между тем миллиардер аль-Валид бен Таляль, являющийся родственником короля Саудовской Аравии, после своего задержания потерял 1,2 миллиарда долларов в результате снижения цены акций его компании Kingdom Holding Co.

Также газета The New York Times опубликовала видео из пятизвездочного отеля «Ритц Карлтон» в Эр-Рияде, на котором, по данным американского издания, запечатлены задержанные в воскресенье саудовские принцы, чиновники и министры.

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