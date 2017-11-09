В Ростове планируют восстановить две троллейбусные линии
В Ростове в 2018 году планируют восстановить две троллейбусные линии. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Евгений Лебедев.
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В Ростове в 2018 году планируют восстановить две троллейбусные линии. Об этом рассказал заместитель главы администрации города по вопросам транспорта и дорожного хозяйства Евгений Лебедев.
«Троллейбус в Ростове будет планомерно развиваться. В следующем году мы планируем восстановление линии по Каменке и по улице Малиновского. При проектировании нового путепровода на Малиновского будут предусмотрены опоры контактной сети для троллейбуса», — сказал Евгений Лебедев.
Добавим, что по данным «Ростовского городского транспорта», до конца года из Москвы в Ростов передадут 14 троллейбусов, которые в течение несколько лет работали в ГУП «МосГорТранс».