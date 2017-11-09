В Ростове планируют восстановить две троллейбусные линии

«Троллейбус в Ростове будет планомерно развиваться. В следующем году мы планируем восстановление линии по Каменке и по улице Малиновского. При проектировании нового путепровода на Малиновского будут предусмотрены опоры контактной сети для троллейбуса», — сказал Евгений Лебедев.