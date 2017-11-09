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15:36 (мск), источник: БЕЛТА

Определены высокорентабельные предприятия, которые перечислят в 2017 году в фонд нацразвития часть прибыли

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров Беларуси принял постановление № 828 от 4 ноября 2017 года, которым установил порядок формирования государственного целевого бюджетного фонда национального развития в 2017 году. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Согласно документу, перечисление части прибыли по результатам работы за первое полугодие 2017 года в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития осуществляется высокорентабельными организациями ежемесячно равными долями в ноябре-декабре текущего года не позднее 25-го числа каждого месяца.

В перечень высокорентабельных организаций вошли республиканское унитарное производственное предприятие «Гранит», республиканское унитарное производственное предприятие «Белмедпрепараты», открытое акционерное общество «Мозырьсоль», открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба», открытое акционерное общество «Слуцкий сыродельный комбинат» и другие.

Контроль за своевременностью и полнотой уплаты части прибыли высокорентабельными организациями будет осуществляться теми государственными органами и организациями, в чьем подчинении они находятся.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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