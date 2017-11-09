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15:53 (мск), источник: Tengrinews

Переведут ли тенге на латиницу: ответ Нацбанка РК

В Национальном Банке РК ответили на вопрос об изменении надписей на банкнотах в соответствии с переходом на латиницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Работа по изменению надписей на банкнотах и монетах национальной валюты — тенге будет вестись в соответствии с указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева № 569 от 26 октября 2017 года “О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику”», — говорится в ответе на официальный запрос редакции.

В Нацбанке отметили, что разработка дизайна займет определенное время.

«Временные затраты на создание банкнот и монет национальной валюты от разработки дизайна до выпуска в обращение составляют более двух лет», — пояснили в ведомстве.

Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику 27 октября подписал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Документ вступил в силу со дня публикации. Предполагается, что переход будет осуществляться поэтапно — до 2025 года.

Казахстанские власти ранее заявляли, что введение в обиход латинских символов не приведет к отказу от русского языка. Русскоговорящие граждане Казахстана и русскоязычная пресса смогут продолжать использовать русский язык и привычные кириллические символы.

В свое время от кириллицы отказались Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан и Молдова. Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы озвучивал сумму затрат ведомства для перехода на новый алфавит. По его словам, в следующем году министерство запросило на эти цели 56 миллионов тенге. А министр образования науки Ерлан Сагадиев объяснил механизм перехода на латиницу в школах.

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