Переведут ли тенге на латиницу: ответ Нацбанка РК
В Национальном Банке РК ответили на вопрос об изменении надписей на банкнотах в соответствии с переходом на латиницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В Национальном Банке РК ответили на вопрос об изменении надписей на банкнотах в соответствии с переходом на латиницу, передает корреспондент Tengrinews.kz.
«Работа по изменению надписей на банкнотах и монетах национальной валюты — тенге будет вестись в соответствии с указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева № 569 от 26 октября 2017 года “О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику”», — говорится в ответе на официальный запрос редакции.
В Нацбанке отметили, что разработка дизайна займет определенное время.
«Временные затраты на создание банкнот и монет национальной валюты от разработки дизайна до выпуска в обращение составляют более двух лет», — пояснили в ведомстве.
Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику 27 октября подписал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Документ вступил в силу со дня публикации. Предполагается, что переход будет осуществляться поэтапно — до 2025 года.
Казахстанские власти ранее заявляли, что введение в обиход латинских символов не приведет к отказу от русского языка. Русскоговорящие граждане Казахстана и русскоязычная пресса смогут продолжать использовать русский язык и привычные кириллические символы.
В свое время от кириллицы отказались Туркменистан, Азербайджан, Узбекистан и Молдова. Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы озвучивал сумму затрат ведомства для перехода на новый алфавит. По его словам, в следующем году министерство запросило на эти цели 56 миллионов тенге. А министр образования науки Ерлан Сагадиев объяснил механизм перехода на латиницу в школах.