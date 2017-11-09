Переведут ли тенге на латиницу: ответ Нацбанка РК

Источник: Tengrinews

«Работа по изменению надписей на банкнотах и монетах национальной валюты — тенге будет вестись в соответствии с указом Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева № 569 от 26 октября 2017 года “О переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику”», — говорится в ответе на официальный запрос редакции.

В Нацбанке отметили, что разработка дизайна займет определенное время.

«Временные затраты на создание банкнот и монет национальной валюты от разработки дизайна до выпуска в обращение составляют более двух лет», — пояснили в ведомстве.

Указ о переводе алфавита казахского языка с кириллицы на латинскую графику 27 октября подписал Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Документ вступил в силу со дня публикации. Предполагается, что переход будет осуществляться поэтапно — до 2025 года.

Казахстанские власти ранее заявляли, что введение в обиход латинских символов не приведет к отказу от русского языка. Русскоговорящие граждане Казахстана и русскоязычная пресса смогут продолжать использовать русский язык и привычные кириллические символы.