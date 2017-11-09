Долг НПО «Мостовик» перед работниками за полмесяца уменьшился с 673 до 258 млн рублей
Источники погашения оставшейся задолженности будут браться с открытых торгов.
Источники погашения оставшейся задолженности будут браться с открытых торгов.
ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/.
«Большая часть долга выплачена, и мы сделали прогноз погашения остатка задолженности. Сейчас сумма, с которой нам предстоит работать, составляет 258 млн рублей. Источники погашения оставшейся задолженности будут браться с открытых торгов», — приводит
На следующей неделе региональный Минтруд проведет расширенное рабочее совещание, на котором будут рассмотрены дальнейшие действия по выплате долгов работникам компании.
«Задача, поставленная перед нами главой региона, выполняется. В тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами нам удалось на сегодняшний день кардинально поменять ситуацию с погашением задолженности по заработной плате бывшим работникам «Мостовика», — заявил министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов.
Банкротство НПО «Мостовик»
В апреле 2014 года основной владелец крупнейшей российской строительной компании и бывший гендиректор Олег Шишов объявил об инициации компанией процедуры самобанкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга «Мостовика» перед Газпромбанком,
До 2014 года НПО «Мостовик» было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тысяч человек. На счету компании — вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест,