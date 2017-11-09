Долг НПО «Мостовик» перед работниками за полмесяца уменьшился с 673 до 258 млн рублей

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ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение «Мостовик», на котором два года назад было введено конкурсное управление, после вмешательства временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Буркова за две недели погасил более 60%, или почти 415 млн рублей задолженности по зарплате перед работниками. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области.

«Большая часть долга выплачена, и мы сделали прогноз погашения остатка задолженности. Сейчас сумма, с которой нам предстоит работать, составляет 258 млн рублей. Источники погашения оставшейся задолженности будут браться с открытых торгов», — приводит пресс-служба слова заместителя исполнительного директора НПО «Мостовик» Ивана Киселева.

На следующей неделе региональный Минтруд проведет расширенное рабочее совещание, на котором будут рассмотрены дальнейшие действия по выплате долгов работникам компании.

«Задача, поставленная перед нами главой региона, выполняется. В тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами нам удалось на сегодняшний день кардинально поменять ситуацию с погашением задолженности по заработной плате бывшим работникам «Мостовика», — заявил министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов.

Банкротство НПО «Мостовик»

В апреле 2014 года основной владелец крупнейшей российской строительной компании и бывший гендиректор Олег Шишов объявил об инициации компанией процедуры самобанкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга «Мостовика» перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 млрд рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.