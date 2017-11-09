Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Путину привезли послание Макрона по Украине
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
После тяжелой болезни умер 52-летний актер Тарас Денисенко
Отец погибшего ребенка покинул суд из-за речи защиты обвиняемой
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Трамп поставил жену в неловкое положение (видео)
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Татьяна Навка назвала одиноких женщин «неполноценными»
Пелагея в воздушном платье восхитила поклонников (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
15Новые фотографии природы конкурса National Geographic
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
15:52 (мск), источник: ТАСС

Долг НПО «Мостовик» перед работниками за полмесяца уменьшился с 673 до 258 млн рублей

Источники погашения оставшейся задолженности будут браться с открытых торгов.

Источник: Reuters

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Научно-производственное объединение «Мостовик», на котором два года назад было введено конкурсное управление, после вмешательства временно исполняющего обязанности губернатора региона Александра Буркова за две недели погасил более 60%, или почти 415 млн рублей задолженности по зарплате перед работниками. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе Министерства труда и социального развития Омской области.

«Большая часть долга выплачена, и мы сделали прогноз погашения остатка задолженности. Сейчас сумма, с которой нам предстоит работать, составляет 258 млн рублей. Источники погашения оставшейся задолженности будут браться с открытых торгов», — приводит пресс-служба слова заместителя исполнительного директора НПО «Мостовик» Ивана Киселева.

На следующей неделе региональный Минтруд проведет расширенное рабочее совещание, на котором будут рассмотрены дальнейшие действия по выплате долгов работникам компании.

«Задача, поставленная перед нами главой региона, выполняется. В тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами нам удалось на сегодняшний день кардинально поменять ситуацию с погашением задолженности по заработной плате бывшим работникам «Мостовика», — заявил министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов.

Банкротство НПО «Мостовик»

В апреле 2014 года основной владелец крупнейшей российской строительной компании и бывший гендиректор Олег Шишов объявил об инициации компанией процедуры самобанкротства после возникновения трудностей с обслуживанием кредитов. Тогда сумма долга «Мостовика» перед Газпромбанком, Альфа-банком и Сбербанком превышала 37,1 млрд рублей. Компания была признана банкротом 2 июня 2015 года.

До 2014 года НПО «Мостовик» было крупнейшей российской строительной компанией, возводившей крупные транспортные, гидротехнические и другие объекты в разных регионах страны и за рубежом. В 2013 году численность его персонала достигала 27 тысяч человек. На счету компании — вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке, большая хоккейная арена на 12 тысяч мест, санно-бобслейная трасса, Бутовская линия метро в Москве и десятки других, не имеющих аналогов сооружений.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Собчак объяснила, в чем Россия виновата в отношениях с Западом
Почему обрушилась часть жилого дома в Ижевске
В Ижевске обрушилась часть жилого дома. Есть жертвы
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
В США потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иноагента
Сирийская армия уничтожила последний оплот ИГ в стране
На Украине назначен новый командующий операцией в Донбассе
NASA рассказало о первой беспилотной миссии Orion на Марс
Супруга Джигарханяна согласилась на развод
Спорт
Четверной финиш. Как отбирают медали у России Комиссия МОК вынесла одинаковое решение по всем российским лыжникам
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь