Власти Кубани поддержат крупнейшие предприятия Темрюкского района

Здесь занимаются ремонтом и техобслуживанием кораблей, катеров и судов, в том числе Министерства обороны РФ и подразделений береговой охраны ФСБ России.

По поручению губернатора уже подготовлено предложение о включении завода в федеральную программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Минпромторг инициативу края поддержал.

— Теперь необходимо реализовать ее на практике, чтобы мы получили новый современный завод, который будет удовлетворять все запросы военно-морского и торгового флота, — резюмировал губернатор.