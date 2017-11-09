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17:51 (мск), источник: "Российская газета"

Власти Кубани поддержат крупнейшие предприятия Темрюкского района

Во время рабочей поездки в Темрюкский район губернатор Кубани Вениамин Кондратьев осмотрел цех по производству композитных материалов и плавучий док Центра судоремонта «Звездочка».

Здесь занимаются ремонтом и техобслуживанием кораблей, катеров и судов, в том числе Министерства обороны РФ и подразделений береговой охраны ФСБ России.

По поручению губернатора уже подготовлено предложение о включении завода в федеральную программу «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Минпромторг инициативу края поддержал.

— Теперь необходимо реализовать ее на практике, чтобы мы получили новый современный завод, который будет удовлетворять все запросы военно-морского и торгового флота, — резюмировал губернатор.

Кроме того, накануне празднования 60-летия агропромышленной фирмы «Фанагория» глава края посетил предприятие в поселке Сенном, обладающее одним из крупнейших в стране винных подвалов площадью три тысячи квадратных метров. Он подчеркнул, что, развиваясь, агрокомпания неизменно повышает качество продукции и в целом усиливает позиции кубанского виноделия.

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