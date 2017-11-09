«Дочка» «Газпрома» может запустить производство по сжижению газа к 2020 г. в Челябинске

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноября. /ТАСС/. Компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» (ГТЕ, 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром») планирует к 2020 году построить предприятие по производству сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в четверг сообщил на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор ГТЕ Алексей Крюков.

«Проектирование, скорее всего, начнется в конце 2018 — начале 2019 года. Строительство завода запланировано на 2020 год», — сказал Крюков.

Объемы инвестиций он не уточнил, пояснив, что речь идет о сумме до 2 млрд рублей. Размер вложений зависит от мощности нового предприятия, которая будет определена спросом на СПГ.

Компания «Газпром трансгаз Екатеринбург» первой в мире разработала и внедрила технологию получения сжиженного природного газа, используя охлаждение метана при его расширении. Первую промышленную установку по новой технологии запустили в 2013 году в Екатеринбурге. Она способна производить до 3 тонн сжиженного газа в час. В январе 2017 года предприятие начало поставки сжиженного метана в Казахстан, на данный момент, по словам Крюкова, уже отправлено около 18 тыс. тонн.

«На международной выставке EXPO-2017 которая прошла летом в Астане, уральским топливом заправляли низкопольные автобусы, которые курсировали между крупными отелями Астаны, аэропортом столицы Казахстана и выставочным комплексом EXPO-2017», — пояснили в пресс-службе ГТЕ. Также в планах компании построить еще одну станцию в Екатеринбурге.