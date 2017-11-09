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17:04 (мск), источник: Новый Калининград

Александр Ярошук рассказал о риске переноса открытия движения по Высокому мосту

Строители могут не успеть завершить работы по ремонту Высокого моста к 15 ноября. Об этом в четверг, как передает корреспондент «Нового Калининграда», рассказал глава города Александр Ярошук.

Источник: Новый Калининград

«Есть небольшой риск из-за погоды, если опять пойдут дожди, что не успеют. Там счет идет на дни, укладывают асфальт. Если так случится, что зальет, то перенесем. Дня на 2−3 не больше. И так уже из-за погоды сроки сдвигали. Но посмотрим», — уточнил Александр Ярошук.

По словам присутствовавшего на рабочем выезде заместителя главы города Владимира Машкова, опасений у мэрии насчет сроков открытия Деревянного моста нет.

Напомним, что Александр Ярошук неоднократно сообщал, что оба моста — Высокий и Деревянный — откроются после реконструкции 15 ноября.

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