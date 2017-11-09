Александр Ярошук рассказал о риске переноса открытия движения по Высокому мосту

«Есть небольшой риск из-за погоды, если опять пойдут дожди, что не успеют. Там счет идет на дни, укладывают асфальт. Если так случится, что зальет, то перенесем. Дня на 2−3 не больше. И так уже из-за погоды сроки сдвигали. Но посмотрим», — уточнил Александр Ярошук.