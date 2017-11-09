В Краснодаре на Садовом мосту начали укладывать асфальт
В краевом центре 9 ноября начали укладку асфальта на Садовом мосту в рамках реконструкции путепровода. Об этом сообщил помощник мэра города Владимир Вербицкий в своем Фейсбуке.
В краевом центре 9 ноября начали укладку асфальта на Садовом мосту в рамках реконструкции путепровода. Об этом сообщил помощник мэра города Владимир Вербицкий в своем Фейсбуке.
Как сообщали Юга.ру, 15 августа Садовый мост закрыли для движения машин, а 11 сентября по нему перестали ходить трамваи. Движение электротранспорта возобновили на несколько дней раньше запланированного.
В октябре Евгений Первышов поставил перед подрядчиком задачу к середине декабря открыть три полосы по правой стороне моста.