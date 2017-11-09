Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Пожизнено лишенную прав Багдасарян вновь оштрафовали за вождение
Вспышка легионеллеза в Европе: умер заразившийся турист
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Как выглядит Анжелика Варум без макияжа
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Самый страшный долгострой Москвы решили снести (фото)
В ЕСПЧ подан первый иск к России о сносе самостроя
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Убийство в кукольном домике
17:25 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре на Садовом мосту начали укладывать асфальт

В краевом центре 9 ноября начали укладку асфальта на Садовом мосту в рамках реконструкции путепровода. Об этом сообщил помощник мэра города Владимир Вербицкий в своем Фейсбуке.

Как сообщали Юга.ру, 15 августа Садовый мост закрыли для движения машин, а 11 сентября по нему перестали ходить трамваи. Движение электротранспорта возобновили на несколько дней раньше запланированного.

В октябре Евгений Первышов поставил перед подрядчиком задачу к середине декабря открыть три полосы по правой стороне моста.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 41 факт о Рамзане Кадырове
Городские легенды Краснодара
В Ижевске обрушилась часть жилого дома. Есть жертвы
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
В США потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иноагента
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
В Саудовской Аравии задержали более 200 человек
NASA представило ракету для полета на Марс
Смог из индийской столицы распространился на Пакистан
Спорт
Четверной финиш. Как отбирают медали у России Комиссия МОК вынесла одинаковое решение по всем российским лыжникам
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Почти бесплатное жилье в Риге: как поселиться в центре столицы
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Квартиры в Петербурге начали дешеветь
Долевое строительство может исчезнуть с российского рынка жилья через три года
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь