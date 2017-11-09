В Волгограде идет обновление путей скоростного трамвая

На протяжении недели бригада работала в ночное время для сохранения трамвайного сообщения в дневное время и удобства пассажиров.

Как пояснили в администрации города, работа ведется в рамках планового обновления транспортной инфраструктуры для обеспечения волгоградцев высоким уровнем пассажирского обслуживания.

До конца текущего года планируется заменить порядка 500 метров изогнутых участков трамвайных путей в Центральном, Ворошиловском, Краснооктябрьском и Дзержинском районах Волгограда. Сейчас специалисты обновляют изогнутые участки трамвайного пути на заезде в депо № 5 в Краснооктябрьском районе и внутри него. По завершению этих работ они приступят к замене трамвайных кривых на так называемом Аральском узле — перегоне между остановками «Ул. Рокоссовского» и «Областная больница» в Дзержинском районе. Запланировано обновление участков пути на Липецком узле — это перегон между остановками «Ул. Милиционера Буханцева» и «Ул. Моздокская» в Ворошиловском районе, Голубинском узле (перегон между остановками «Ул. Голубинская» и «Ул. Краснознаменская» в центре города) и на выезде из трамвайного депо № 2 в Дзержинском районе.

Всего же путевое хозяйство МУП «Метроэлектротранс» насчитывает 139,3 км путей, из них пассажирских — 125,3 км, 8,8 км — кривые участки пути с радиусом до 200 метров, а также 214 стрелочных переводов. В 2017 году капитально отремонтированы участки трамвайного полотна в Дзержинском районе по ходу на остановку «Детский центр» от остановки «Ул. Моздокская» до остановки «Ул. Ростовская», в Красноармейском районе на остановке «Овощная база», в Краснооктябрьском районе в границах остановок «Экономико-технический колледж» и «Ул. Маршала Еременко». Кроме того, отремонтированы трамвайные переезды на улицах Елецкой, Моздокской и Ростовской в Ворошиловском районе.