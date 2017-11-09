Город на Неве дал «зелёный свет» узбекским товарам

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Во время бизнес-форума «Санкт-Петербург и Республика Узбекистан — новые горизонты сотрудничества» были достигнуты договоренности о том, что в городе на Неве будет организован так называемый «зеленый коридор» для товаров из Узбекистана, в том числе продуктов питания и автомобилей.

На данный момент внешнеторговый оборот между Северной столицей и Узбекистаном составляет 130 млн долларов — это седьмое место среди торговых партнеров России.

Как рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, петербургское предприятие «Ракурс Инжиниринг» уже обсуждает вопрос своего участия в работах реконструкции на республиканских ГЭС. Еще одна петербургская компания «РЭК Холдинг» подписала соглашение с нефтяной компанией Узбекистана «Газмаш» соглашение о производстве совместного оборудования.