Город на Неве дал «зелёный свет» узбекским товарам
Соответствующее решение принято во время
Соответствующее решение принято во время
Во время
На данный момент внешнеторговый оборот между Северной столицей и Узбекистаном составляет 130 млн долларов — это седьмое место среди торговых партнеров России.
Как рассказал председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, петербургское предприятие «Ракурс Инжиниринг» уже обсуждает вопрос своего участия в работах реконструкции на республиканских ГЭС. Еще одна петербургская компания «РЭК Холдинг» подписала соглашение с нефтяной компанией Узбекистана «Газмаш» соглашение о производстве совместного оборудования.
На двух петербургских рынках выделят места для продажи узбекских тканей, рассказал председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев.