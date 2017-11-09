Крым и Севастополь в пятерке регионов РФ с самой недоступной ипотекой

Источник: РИА "Новости"

Из 84 регионов страны Севастополь и Республика Крым заняли соответственно 81 и 82 места в рейтинге.

Эксперты поясняют, что Крымский регион оказался достаточно популярным вариантом для переезда жителей из других российских регионов, и поэтому спрос на местное жилье зачастую предъявляют приезжие, что позволяет ценам держаться на очень высоком уровне.

При этом местные жители, со своими относительно небольшими зарплатами, испытывают трудности в приобретении жилья, что и отражается в низкой доле семей, для которых доступна покупка квартиры в ипотеку.

«Кроме того, после перехода под российскую юрисдикцию остался нерешенным ряд правовых вопросов, поэтому, скорее всего, не все жилье может выйти на вторичный рынок из-за затруднений с оформлением собственности. А строительство нового жилья ограничивается требованием к местным фирмам работать по российским нормам, против прежних, к которым они привыкли. Таким образом, предложение жилья пока на полуострове ограничено», — отмечают специалисты.

Ниже РК и Севастополя в рейтинге доступной ипотеки оказались только Ингушетия и Дагестан. Низкое положение этих регионов в рейтинге объясняется традиционно большим составом семей, что определяет низкий скорректированный семейный доход после вычета прожиточного минимума на каждого члена семьи, и невысокими зарплатами, что взаимосвязано с высокой безработицей в республиках.

В пятерке регионов-лидеров по доступности — Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Магаданская и Мурманская области.