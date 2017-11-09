Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Нефролог или трихолог: разбираетесь ли вы во врачах
В Думе отказались от идеи Поклонской, касающейся гражданства РФ
Собчак рассказала о своем отношении к антироссийским санкциям
Адвокат назвал причину смерти дочери Людмилы Гурченко
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
СМИ: что грозит водителю, если он забыл права дома
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Оксана Фандера предстала в облегающей майке - СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
Эмили Ратаковски в купальнике восхитила поклонников (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Убийство в кукольном домике
17:54 (мск), источник: Новая Кубань

В Краснодаре в следующем году за 2 млрд рублей отремонтируют 61 участок дорог

Ремонт будет осуществлен в рамках федерального проекта.

Краснодар. 9 нояб. — Новая Кубань. Как заявил заместитель директора городского департамента строительства Борис Сухов, в 2018 году в столице Кубани в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 61 участок дорог общей протяженностью 80 километров.

— После проведенного обследования, с учетом пожеланий жителей, сформирован предварительный перечень из 61 участка улиц, которые планируется привести в порядок в 2018 году. Приоритет при выборе также отдавался дорогам с движением общественного транспорта, и тем участкам улиц, которые требуют текущего, а не капитального объема ремонтных работ, — сказал чиновник.

Как и в 2017 году, на эти цели выделят 2 млрд рублей — 1 млрд из федерального бюджета, 900 млн рублей из краевого и 100 млн рублей из местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

В список улиц, на которых в 2018 году будет вестись ремонт, можно посмотреть здесь. Среди них — улицы Леваневского, Янковского, Ставропольская, Стасова, Восточно-Кругликовская, Тургенева, Северная.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Краснодаре в следующем году за 2 млрд рублей отремонтируют 61 участок дорог
В Ижевске обрушилась часть жилого дома. Есть жертвы
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
В США потребовали от RT зарегистрироваться в качестве иноагента
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
В Саудовской Аравии задержали более 200 человек
NASA представило ракету для полета на Марс
Смог из индийской столицы распространился на Пакистан
Спорт
Четверной финиш. Как отбирают медали у России Комиссия МОК вынесла одинаковое решение по всем российским лыжникам
Авто
Ну почти кроссовер: тестируем новый Kia за 775 тысяч рублей Если хочешь быть успешным у нас, то просто обязан иметь в гамме доступную модель с имиджем SUV
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Управляющие компании будут составлять реестр жильцов и нанимателей
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь