В Краснодаре в следующем году за 2 млрд рублей отремонтируют 61 участок дорог

Краснодар. 9 нояб. — Новая Кубань. Как заявил заместитель директора городского департамента строительства Борис Сухов, в 2018 году в столице Кубани в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтируют 61 участок дорог общей протяженностью 80 километров.

— После проведенного обследования, с учетом пожеланий жителей, сформирован предварительный перечень из 61 участка улиц, которые планируется привести в порядок в 2018 году. Приоритет при выборе также отдавался дорогам с движением общественного транспорта, и тем участкам улиц, которые требуют текущего, а не капитального объема ремонтных работ, — сказал чиновник.

Как и в 2017 году, на эти цели выделят 2 млрд рублей — 1 млрд из федерального бюджета, 900 млн рублей из краевого и 100 млн рублей из местного бюджета, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.