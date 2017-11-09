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18:00 (мск), источник: РИАЦ

В Тракторозаводском районе облагородили 200 торговых павильонов

В Волгограде продолжается активная работа по наведению порядка в сфере торговли и потребительского рынка.

Источник: РИАЦ

В рамках новой схемы размещения нестационарных торговых объектов в областном центре ликвидируются нелегальные ларьки и киоски, на их месте благоустраивается территория. Остальные торговые объекты приобретают более респектабельный вид.

В одном только Тракторозаводском районе за 8 месяцев текущего года демонтировано порядка 100 незаконных точек. Теперь здесь появляются зеленые зоны, цветы, пешеходные дорожки. Также в районе установлено более 200 обновленных торговых павильонов. Все они выполнены в едином архитектурном стиле.

— Мы благодарны за возможность принять участие в благоустройстве и украшении нашего района, — говорит предприниматель Ирина Брызгунова. — Нашему торговому объекту уже 20 лет. Его должны были убрать, но нам выделили компенсационное место. Сейчас павильон стал более привлекательным и современным.

Власти района постоянно проводят проверки на соблюдение предпринимателями всех требований и правил новой схемы размещения торговых объектов.

— Работа по наведению порядка регулярно мониторится, — отмечает начальник экономического отдела администрации Тракторозаводского района Ирина Гончарова. — Предприниматели поддерживают нововведения, занимаются благоустройством, следят за чистотой и порядком. К примеру, собственники торговых объектов сейчас преображают улицу Николая Отрады. Здесь выложены новые пешеходные дорожки, планируется установка архитектурного объекта, который будет украшать район.

Отметим, что работа по наведению порядка в сфере торговли была начата по инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Последние 20 лет торговые объекты в регионе устанавливались хаотично, многие места отдавались в аренду с нарушением норм и правил. Помимо этого, старые ларьки ухудшали облик города и располагались в недопустимых местах. Новая схема размещения нестационарных торговых объектов позволит преобразить улицы города, облагородить внешний вид киосков и павильонов. Такой системный подход, как сейчас, реализуется впервые в нашем регионе и уже дает положительный результат — предприниматели с пониманием относятся к новым правилам и активно приводят в порядок свои объекты и территории рядом с ними.

На сегодняшний день новая схема включает 1797 мест для торговых галерей, киосков, павильонов и объектов временного размещения. 1300 из них уже работают по новым правилам.

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В Тракторозаводском районе облагородили 200 торговых павильонов
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