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18:09 (мск), источник: Sputnik.by

Инспекторов Россельхознадзора не пустили на белорусские предприятия

Представители ведомства хотели проверить ряд белорусских предприятий, однако посетить семь организаций им не разрешили.

МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Представителей Россельхознадзора не допустили на ряд белорусских сельскохозяйственных предприятий, сообщили в пресс-службе российского ведомства в четверг.

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Беларусь увеличила поставки томатов, яблок и грибов в Россию, из-за чего с 23 по 28 октября представители Россельхознадзора хотели провести проверку в республике.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, эксперты Россельхознадзора посетили более 30 предприятий, осуществляющих производство, хранение и реализацию томатов, грибов и яблок в стране. На семь же предприятий представителей ведомства не пустили.

Представителей Россельхознадзора не пустили на СУП «АзотСервис», СПК имени Кремко, ФХ «СОВ Агро-продукт», ФХ «Гедеон», ООО «Бренд Каприз», СФ «Клецкий» и к ИП Мартыненко.

Россельхознадзор обратился в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь и предложил прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставку в РФ растительной продукции «высокого фитосанитарного риска» данных предприятий.

Белорусская сторона пока заявления российского ведомства никак не комментировала.

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