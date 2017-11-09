Инспекторов Россельхознадзора не пустили на белорусские предприятия
Представители ведомства хотели проверить ряд белорусских предприятий, однако посетить семь организаций им не разрешили.
Представители ведомства хотели проверить ряд белорусских предприятий, однако посетить семь организаций им не разрешили.
МИНСК, 9 ноя — Sputnik. Представителей Россельхознадзора не допустили на ряд белорусских сельскохозяйственных предприятий, сообщили в
Беларусь увеличила поставки томатов, яблок и грибов в Россию,
Как рассказали в
Представителей Россельхознадзора не пустили на СУП «АзотСервис», СПК имени Кремко, ФХ «СОВ Агро-продукт», ФХ «Гедеон», ООО «Бренд Каприз», СФ «Клецкий» и к ИП Мартыненко.
Россельхознадзор обратился в Главную государственную инспекцию по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь и предложил прекратить выдачу фитосанитарных сертификатов на поставку в РФ растительной продукции «высокого фитосанитарного риска» данных предприятий.
Белорусская сторона пока заявления российского ведомства никак не комментировала.