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20:06 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси планируется упростить оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга

Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.

Источник: БЕЛТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Татьяна Рыбак.

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По ее словам, в целях упрощения условий ведения бизнеса прорабатываются меры по расширению с 1 января 2018 года перечня случаев, при которых первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен участником хозяйственной операции единолично. «Это, в частности, позволит упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга», — отметила Татьяна Рыбак.

Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.

Татьяна Рыбак также обратила внимание, что ряд изменений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса, внесен в законодательство о бухгалтерском учете и отчетности уже с 1 октября 2017 года. В частности, из числа бланков с определенной степенью защиты исключены бланки приходных кассовых ордеров, упрощено документальное оформление внутреннего перемещения товарно-материальных ценностей и приема-передачи недвижимого имущества.

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