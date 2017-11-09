В Беларуси планируется упростить оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга
Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.
Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.
9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга, сообщила во время
По ее словам, в целях упрощения условий ведения бизнеса прорабатываются меры по расширению с 1 января 2018 года перечня случаев, при которых первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен участником хозяйственной операции единолично. «Это, в частности, позволит упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга», — отметила Татьяна Рыбак.
Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.
Татьяна Рыбак также обратила внимание, что ряд изменений, направленных на упрощение условий ведения бизнеса, внесен в законодательство о бухгалтерском учете и отчетности уже с 1 октября 2017 года. В частности, из числа бланков с определенной степенью защиты исключены бланки приходных кассовых ордеров, упрощено документальное оформление внутреннего перемещения