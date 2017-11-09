В Беларуси планируется упростить оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга

Источник: БЕЛТА

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга, сообщила во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА начальник главного управления регулирования бухгалтерского учета, отчетности и аудита Министерства финансов Татьяна Рыбак.

По ее словам, в целях упрощения условий ведения бизнеса прорабатываются меры по расширению с 1 января 2018 года перечня случаев, при которых первичный учетный документ, подтверждающий совершение хозяйственной операции, может быть составлен участником хозяйственной операции единолично. «Это, в частности, позволит упростить документальное оформление пользования имуществом по договорам аренды и лизинга», — отметила Татьяна Рыбак.

Кроме того, с 1 января 2018 года планируется сблизить налоговый и бухгалтерский учет финансовых инструментов, курсовых и суммовых разниц.