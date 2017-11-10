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13:52 (мск), источник: Российская газета

Покупатели квартир в деревянных домах получат государственные субсидии

Со следующего года в России планируют начать субсидировать кредитные ставки для тех, кто покупает квартиры или строит индивидуальный дом с применением материалов из дерева.

Об этом сообщил «Российской газете» замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в кулуарах строительной выставки BATIMAT 2017 в Париже. Финальная ставка с учетом субсидии для заемщиков может составить 9−10 процентов.

«В 2018 году мы планируем запустить эксперимент и субсидировать 5 процентов от ставки кредитования», — сообщил Виктор Евтухов. Окончательная ставка будет зависеть от банка, но по словам замминистра, по нынешним ставкам ипотека обойдется заемщикам с учетом субсидии в 9−10 процентов с минимальным первоначальным взносом 10 процентов. Если банки продолжат снижать ставки по ипотеке, то можно увидеть и более выгодный процент.

Программа субсидирования процентных ставок на приобретение деревянных домов заводского изготовления в 2018 году поможет привлечь в сегмент малоэтажного деревянного домостроения средства в размере 10,2 миллиарда рублей, из которых 9,2 миллиарда рублей — кредитные. Это позволит построить в стране 318 тысяч кв. метров жилья с применением деревянных конструкций. Минпромторг планирует к концу 2025 года увеличить долю применения продукции деревянного домостроения в общем объеме до 20 процентов.

Сейчас в России общая доля строительства с применением продукции деревянного домостроения составляет всего 12 процентов. «В Финляндии, Швеции, США доля деревянного домостроения доходит до 80 процентов, в Японии до 50 процентов. В России доля дерева в индивидуальном жилищном строительстве составляет только 25 процентов», — сообщил Евтухов.

Замминистра отметил, что и в России уже много примеров строительства крупных объектов с применением деревянных конструкций.

Спортивные объекты Казани, Новокузнецка, Петербурга. К примеру, в России построено несколько аквапарков из дерева. Есть немало социальных объектов, построенных с применением технологий деревянного домостроения.

Для стимулирования применения деревянных конструкций в строительстве минпромторг готовит проект «Развитие деревянного домостроения на территории РФ» в рамках направления стратегического развития Российской Федерации «Ипотека и арендное жилье». Проект поможет наравне с традиционными видами материалов (кирпич, бетон) применять деревянные конструкции при строительстве социальных объектов: школ, детсадов, фельдшерских и акушерских пунктов, домиков участкового, домов для расселения из ветхого и аварийного жилья.

Уже сейчас часть проектов с применением деревянных конструкций являются проектами повторного применения — они признаны удачными и проектную документация по ним может использовать для строительства любой регион. Доля строительства социальных объектов в разных регионов сильно отличается. Есть регионы, где доля доходит до 30 процентов, в некоторых составляет всего 5 процентов. «Мы хотим установить квоту, чтобы эта доля была не менее 30 процентов, особенно в регионах обладающих значительным лесным ресурсом. Сейчас инициатива находится на согласовании в ведомствах», — сообщил Евтухов.

В результате целенаправленной политики был увеличен выпуск продукции глубокой переработки и снижен в 2,5 раза объем экспорта необработанной древесины. Сейчас в России выпускаются современные материалы для деревянного домостроения, которые пока больше востребованы за границей. «Современный конструкционный материал, ЛВЛ-брус, российского производства продается в Данию, Румынию и другие страны. Российский клееный брус также очень популярен в Европе. Юго-Восточная Азия один из основных потребителей нашей продукции — пиломатериалов и фанеры», — рассказывает Евтухов.

Более активному применению деревянных конструкций в России, в том числе развитию многоэтажного деревянного домостроения, может способствовать изменение строительных сводов и норм. Сейчас в стране затруднено строительство домов из дерева этажностью выше трех этажей. Их возведение требует дополнительных экспертиз и согласований. «Мы сейчас с минстроем дорабатываем строительные своды норм и правил, чтобы можно было строить свыше трех этажей», — говорит Евтухов. При этом изменения учитывают все положения, которые разработаны МЧС по огнестойкости строительных конструкций.

Эксперты объясняют — деревянные дома горят, как и другие, но скорость разрушения металла и бетона больше, чем у дерева. И сегодня есть множество составов, которые снижают горючесть дерева. При этом оно дольше служит в агрессивных средах. Поэтому из дерева строят птичники и коровники, склады для химпрома, рассказывает генеральный менеджер компании SKMD Павел Пронин. И дом из ЛВЛ-бруса служит более 100 лет.

А как у них?

Лидером по многоэтажному деревянному домостроению является Великобритания. В стране насчитывается более 10 деревянных домов выше 7 этажей. При этом горожане могут и не знать о том, что перед ними деревянный дом. Английские высотки для безопасности отделаны фасадом из гипсокартона, что скрывает их «деревянную натуру». Самое высотное здание в 10 этажей находится в Австралии. А в Финляндии дом «Пуккуокка» получил премию, которая в том числе была ему присвоена за пожароустойчивость.

Большинство строителей не возводят деревянные дома выше 9−10 этажей, хотя этот рубеж является скорее психологическим. Несколько лет назад архитектор Майкл Грин предлагал построить небоскреб из дерева высотой 30 этажей, а совсем недавно он же заявил, что деревянные конструкции позволяют воссоздать из дерева 102-этажную башню Empire State Building.

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