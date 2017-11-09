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22:01 (мск), источник: Kommersant.uz

ИП теперь могут покупать иностранную валюту со своих счетов

Центральный банк утвердил порядок осуществления операций по обмену валюты физическим лицам.

Источник: Kommersant.uz

Теперь индивидуальные предприниматели без образования юридического лица имеют право приобретать иностранную валюту со своих счетов в отделах конверсионных операций коммерческих банков.

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Обменные пункты коммерческих банков будут покупать не только наличную инвалюту, но и с международных пластиковых карт. При обмене суммы более 500 МРЗП нужно предъявить удостоверение личности (для нерезидентов — паспорт) для снятия копии.

Теперь нерезиденты, покидая Узбекистан, смогут обменять сумы обратно на иностранную валюту — на основе таможенной декларации им будет выдаваться справка о том, что иностранная валюта была ввезена из-за рубежа.

Также обменные пункты могут производить операции по обмену наличной валюты одного государства на наличную валюту другого государства.

Кроме того, банки получили право самостоятельно изготавливать справки для выдачи при обменных операциях.

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