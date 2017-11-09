ИП теперь могут покупать иностранную валюту со своих счетов
Центральный банк утвердил порядок осуществления операций по обмену валюты физическим лицам.
Центральный банк утвердил порядок осуществления операций по обмену валюты физическим лицам.
Теперь индивидуальные предприниматели без образования юридического лица имеют право приобретать иностранную валюту со своих счетов в отделах конверсионных операций коммерческих банков.
Обменные пункты коммерческих банков будут покупать не только наличную инвалюту, но и с международных пластиковых карт. При обмене суммы более 500 МРЗП нужно предъявить удостоверение личности (для нерезидентов — паспорт) для снятия копии.
Теперь нерезиденты, покидая Узбекистан, смогут обменять сумы обратно на иностранную валюту — на основе таможенной декларации им будет выдаваться справка о том, что иностранная валюта была ввезена
Также обменные пункты могут производить операции по обмену наличной валюты одного государства на наличную валюту другого государства.
Кроме того, банки получили право самостоятельно изготавливать справки для выдачи при обменных операциях.