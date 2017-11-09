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22:15 (мск), источник: ТАСС

Омской области необходимо создать трансграничные кластеры с Казахстаном

В правительстве региона отметили, что для создания трансграничных кластеров между Омской областью и Казахстаном, которые объединяет 265-километровая граница, существуют объективные предпосылки.

ОМСК, 9 ноября. /ТАСС/. Омская область должна расширять сотрудничество с Казахстаном и создать трансграничные кластеры с этой страной, заявил в четверг временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Бурков на XIV Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Это позволит увеличить занятость в приграничных регионах и увеличить глубину переработки продукции.

«Нужно сегодня говорить о создании трансграничных кластеров. Это процесс кооперации — инвестиционной, научно- производственной и образовательной. Нам есть, что предложить, есть что показать. В Омской области сегодня действует два кластера: нефтехимический и агробиотехнологический. Исходя из опыта этой экономической модели, мы можем предложить Казахстану создание трансграничного кластера», — цитирует пресс-служба правительства Омской области Буркова.

По его словам, это позволит объединить омский опыт кластерной работы с капиталом и инвестициями Казахстана. «Мы можем сделать совместные общие проекты, которые приведут к увеличению занятости на приграничных территориях и к созданию более высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью», — считает глава Омской области.

В правительстве региона отметили, что для создания трансграничных кластеров между Омской областью и Казахстаном, которые объединяет 265-километровая граница, существуют объективные предпосылки. Это исторически сложившийся опыт взаимодействия в сфере сельского хозяйства и промышленности, большие возможности для налаживания сотрудничества с точки зрения образовательного и научного обеспечения, широкие перспективы использования транспортно-логистического потенциала.

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