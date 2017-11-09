В Озерске построят пункт изоляции радиоактивных отходов

«Закрыть» сопутствующие компоненты радиоактивного производства под надежный «замок» собираются недалеко от комбината и жилого квартала.

«Сам пункт захоронения радиоактивных отходов абсолютно безопасен. По нему можно спокойно ходить, хоть пикники проводить», — делится Никита Меденцев, руководитель Центра международных связей национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

А все потому, что будут надежно закрыты, утверждают представители атомщиков. Своеобразный саркофаг для химических отходов состоит из шести барьеров безопасности. Через них не пройдут ни свет, ни воздух, ни радионуклиды. Опасные вещества сначала помещают в специальные бочки, потом в суперпрочные контейнеры и заливают бетонной смесью. Но это еще не все.

«Пятый барьер — это стенки хранилища, — рассказывает Никита Меденцев. — В Новоуральске, например, они 70 сантиметров. Глина, которая является природным барьером безопасности и которая считается шестым барьером безопасности для РАО, например, третьего класса».

Под Челябинском собираются «хоронить» так называемые среднеактивные отходы: это спецодежда, упаковки и другие остатки производства. Их будут доставлять в пункт утилизации с комбината «Маяк». Уже весной 2018 года компания «Росатом» планирует провести общественные слушания. А в 2019 году — приступить к строительству «могильника». По словам энергетиков, это поможет южноуральцам разрешить острую проблему с ликвидацией вредных веществ.

«Не так давно появлялась в Челябинской области информация о превышении радиационного фона, которая, как выяснилось, не совсем соответствовала действительности, это было нагнетанием. В любом случае, лучше заранее позаботиться о безопасности такого уровня. Я сама мама, я прекрасно понимаю всю эту ценность», — говорит Елена Мицих, шеф-редактор «Федерал-пресс» в городе Челябинске.

Пока такое подземное хранилище есть только в Свердловской области. Его открыли год назад. Несмотря на то что сейчас в России атомщики насчитывают больше пятисот миллионов кубических метров территорий с отработанными радиоактивными веществами. Для наглядности: это примерно половина объема озера Увильды. Правда, сюда входят и такие отходы, которые утилизировать нельзя. Например, опасные вещества со дна реки Теча. Чтобы «захоронить» все вредные отходы, к 2030 году «Росатом» планирует построить шесть таких бункеров общей вместимостью примерно в 700 тысяч кубических метров. Они появятся как на Севере, так и в Центральной России.

Уже сейчас в Красноярском крае атомщики начинают разработку подземной лаборатории для изучения возможностей захоронений высокоактивных отходов. Это вещества с дозой радиации в несколько десятков кюри на 1 литр.

«Там довольно опасные отходы. Причем период полураспада у них зачастую очень длительный. И основным барьером безопасности для этих отходов со временем становится именно геологическая среда, в которой они находятся. Именно геологическая среда через 100−500 тысяч лет будет основным препятствием для выхода радионуклидов в окружающую среду», — отмечает Никита Меденцев, руководитель Центра международных связей национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

По данным атомщиков, сейчас это единственный безопасный вариант утилизации радиоактивных веществ. Пока химические элементы с предприятий отправляют во временные пункты. Правда, храниться вещества в них могут не больше 50-ти лет. Потом их нужно передавать на повторную переработку. На конвейер придется отправить и сам контейнер, в котором содержались отходы. Таким образом, подземный «склад» не только сэкономит время, но и уменьшает количество отходов.