Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд из-за кинопародии
У мужчин появился новый тренд в пластической хирургии
Прокуратура выбрала наказание для сбившей "пьяного мальчика"
Это мой выбор: неожиданные признания звезд о своей ориентации
Алиса Аршавина винит себя в изменах мужа
Этапы в Сибирь: как заботились о преступниках последние 200 летЭтапы — неотъемлемая часть истории и культуры. Каждый правитель нашего государства стремился внести свой вклад в эту важнейшую сферу жизни России
Прибалты "лягут на рельсы": тоннелю в ЕС в обход РФ не быть - СМИ
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
СМИ: Киев «отдал» ДНР склад боеприпасов, сообщив о пожаре
22-летний боец “Правого сектора” погиб на Донбассе
Кончаловский считает, что мужчины «должны приставать к женщинам»
Светлана Ходченкова затмила всех на вечере в Москве (фото)
В ЛНР заявили о готовности к возвращению в состав Украины – СМИ
Известны итоги боя F-35 и советского С-200 в Сирии
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Как оформить маленький санузел: советы профи
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
10Ураган «Герварт» прошел по Северной Европе
21:20 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Озерске построят пункт изоляции радиоактивных отходов

Так называемые хвосты закопают на глубину семи метров. Специалисты «Росатома» заявляют: этого вполне достаточно для того, чтобы обезопасить жителей города.

«Закрыть» сопутствующие компоненты радиоактивного производства под надежный «замок» собираются недалеко от комбината и жилого квартала.

«Сам пункт захоронения радиоактивных отходов абсолютно безопасен. По нему можно спокойно ходить, хоть пикники проводить», — делится Никита Меденцев, руководитель Центра международных связей национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

А все потому, что будут надежно закрыты, утверждают представители атомщиков. Своеобразный саркофаг для химических отходов состоит из шести барьеров безопасности. Через них не пройдут ни свет, ни воздух, ни радионуклиды. Опасные вещества сначала помещают в специальные бочки, потом в суперпрочные контейнеры и заливают бетонной смесью. Но это еще не все.

«Пятый барьер — это стенки хранилища, — рассказывает Никита Меденцев. — В Новоуральске, например, они 70 сантиметров. Глина, которая является природным барьером безопасности и которая считается шестым барьером безопасности для РАО, например, третьего класса».

Под Челябинском собираются «хоронить» так называемые среднеактивные отходы: это спецодежда, упаковки и другие остатки производства. Их будут доставлять в пункт утилизации с комбината «Маяк». Уже весной 2018 года компания «Росатом» планирует провести общественные слушания. А в 2019 году — приступить к строительству «могильника». По словам энергетиков, это поможет южноуральцам разрешить острую проблему с ликвидацией вредных веществ.

«Не так давно появлялась в Челябинской области информация о превышении радиационного фона, которая, как выяснилось, не совсем соответствовала действительности, это было нагнетанием. В любом случае, лучше заранее позаботиться о безопасности такого уровня. Я сама мама, я прекрасно понимаю всю эту ценность», — говорит Елена Мицих, шеф-редактор «Федерал-пресс» в городе Челябинске.

Пока такое подземное хранилище есть только в Свердловской области. Его открыли год назад. Несмотря на то что сейчас в России атомщики насчитывают больше пятисот миллионов кубических метров территорий с отработанными радиоактивными веществами. Для наглядности: это примерно половина объема озера Увильды. Правда, сюда входят и такие отходы, которые утилизировать нельзя. Например, опасные вещества со дна реки Теча. Чтобы «захоронить» все вредные отходы, к 2030 году «Росатом» планирует построить шесть таких бункеров общей вместимостью примерно в 700 тысяч кубических метров. Они появятся как на Севере, так и в Центральной России.

Уже сейчас в Красноярском крае атомщики начинают разработку подземной лаборатории для изучения возможностей захоронений высокоактивных отходов. Это вещества с дозой радиации в несколько десятков кюри на 1 литр.

«Там довольно опасные отходы. Причем период полураспада у них зачастую очень длительный. И основным барьером безопасности для этих отходов со временем становится именно геологическая среда, в которой они находятся. Именно геологическая среда через 100−500 тысяч лет будет основным препятствием для выхода радионуклидов в окружающую среду», — отмечает Никита Меденцев, руководитель Центра международных связей национального оператора по обращению с радиоактивными отходами.

По данным атомщиков, сейчас это единственный безопасный вариант утилизации радиоактивных веществ. Пока химические элементы с предприятий отправляют во временные пункты. Правда, храниться вещества в них могут не больше 50-ти лет. Потом их нужно передавать на повторную переработку. На конвейер придется отправить и сам контейнер, в котором содержались отходы. Таким образом, подземный «склад» не только сэкономит время, но и уменьшает количество отходов.

Под землей отходы могут храниться до момента, пока они не станут безопасными. Это примерно 300−400 лет. Таким образом, для ученых в будущем будет солидное наследие XXI века. Ведь в таких хранилищах, по сути, будет зарыта вся таблица Менделеева. Возможно, эти элементы в будущем будут полезны для науки.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов откровенно рассказали о личном
Фигуристка Лобачева заявила, что могла бы спасти Марьянова
Число жертв при обрушении дома в Ижевске увеличилось до четырех
МОК пожизненно дисквалифицировал четырех российских лыжников
Собчак рассказала о спонсорах своей избирательной кампании
Привычка жить бедно. Почему в России такие маленькие пенсии?
Афганистан отказался от российских вертолетов
В Саудовской Аравии похитили более 100 миллиардов долларов
Смог из индийской столицы распространился на Пакистан
Спорт
Владимир Путин: Мы не знаем, что делали с пробами в МОК Президент России публично высказался по поводу допинговых обвинений в адрес нашей страны и наших спортсменов
Авто
В Казани следователь на внедорожнике протащил инспектора ДПС (видео) По неофициальной информации, пострадавший тот же самый сотрудник полиции, который ранее вызвал недовольство у депутата
Hi-Tech
Samsung Galaxy Note8 резко подешевел в России Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что он уже стоит на 23% дешевле
Кино
Скончалась актриса Карин Дор, пятая девушка Бонда Немецкая киноактриса ушла на 80-м году жизни
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
Как девушкам избавиться от бакне (фото) Это статья для тех, кто уже купил платье с вырезом на спине и не ожидает подвоха. А зря.
Дети
Беременная Елена Исинбаева восхитила поклонников (фото) Спортсменка поделилась с поклонниками новым снимком.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь