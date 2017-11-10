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09:28 (мск), источник: РИАЦ

Суд признал законным демонтаж нелегального рынка в Советском районе

Советский районный суд отказал ООО «Альбатрос» в признании незаконным распоряжения о сносе «Петровского рынка», а также снял обеспечительные меры по приостановке работ по демонтажу незаконных строений.

Строения собственника так называемого рынка «Петровский» располагаются на муниципальной земле нелегально и подлежат демонтажу. Однако в связи с возникшими разногласиями между муниципалитетом и руководством фирмы действия по сносу нестационарных торговых объектов были приостановлены. Теперь обеспечительные меры по приостановке работ по демонтажу лотков сняты по решению суда.

Как пояснили в мэрии, договор аренды земельного участка с ООО «Альбатрос» расторгнут еще в июне текущего года из-за нецелевого использования земли. По заключенному в 2006 году договору на арендуемом земельном участке должен находиться рынок в капитальном строении. Но до настоящего времени этого так и не произошло. Территория оказалась заставленной многочисленными прилавками и лотками. Внешний вид торговых объектов в стилистике 90-х нарушал внешний облик главной улицы района. Много жалоб и нареканий нелегальный развал вызывал со стороны волгоградцев: лотки и прилавки являются очагами антисанитарии, возле рынка постоянно обитают асоциальные элементы.

В итоге, весной этого года муниципальные власти направили руководству ООО «Альбатрос» официальное уведомление о расторжении договора. Фирма попыталась обжаловать это решение в Арбитражном суде Волгоградской области, но ей было отказано в удовлетворении требований. Между тем, муниципальные власти провели ряд встреч с торгующими на рынке предпринимателями. Им разъяснили, что торговые точки по проспекту Университетскому находятся на муниципальной земле незаконно.

Предпринимателям предлагали рассмотреть варианты других площадок, в том числе на новых благоустроенных ярмарках, открывшихся на территории района в этом году.

На сегодняшний день большая часть предпринимателей, которые раньше торговали на Петровском рынке, перешли на новую ярмарку, которая расположилась по соседству. Коммерсанты уже заключили новые договоры аренды с руководством и со дня на день готовы выйти на работу. Еще несколько предпринимателей заключили договор с ТК «СМАЛС», где также в этом году открылась ярмарка.

Однако ряд коммерсантов все же продолжают оставаться на Петровском рынке, по-прежнему имея призрачные надежды на исход ситуации в пользу ООО «Альбатрос». Муниципальные власти призывают торгующих воспользоваться возможность перейти на другие площадки, пока еще есть свободные места. Так, свыше 20 свободных мест предлагает руководство новой ярмарки в поселке Горьковском. Порядка 30 мест готов предоставить собственник ТК «СМАЛС». Также свободные места имеются на новых ярмарках у поворота на поселок Горный, на улице Казахской и других. Готов разместить на своей территории предпринимателей и торговый центр «Зеленое кольцо» на улице Электролесовской.

Районные власти готовы помочь и с перевозом товаров на новое место работы, для этого будет выделена специальные техника. Свободные торговые места имеются и на торговых площадках в других районах города — сегодня на территории областного центра работают 7 рынков и 23 торговых комплекса рыночного типа.

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